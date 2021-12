Dresden/Freiberg

Dafür, dass Freiberg bloß etwas mehr als 40.000 Einwohner zählt, hat sich die Stadt in Deutschland einen gewissen Ruf erarbeitet. Das ließ sich am Mittwochabend gut beobachten, als Sandra Maischberger in der ARD den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck interviewte. Es ging um die Frage, wie viel Toleranz gegenüber Impfgegnern und Corona-Leugnern angebracht ist. Zur Untermalung ließ die Moderatorin Bilder vom Montag einspielen, als Hunderte selbst ernannte „Spaziergänger“ durch Freibergs Straßen zogen: „Wir sind hier, wir sind laut“, riefen sie, „weil man uns die Freiheit klaut!“

Ein Hotspot der Wutbürger?

Freiberg wirkt in diesen Tagen wie ein Hotspot der Wutbürger. Dabei möchte Freiberg so gerne eine Stadt von Welt sein. Die örtliche Wirtschaft floriert, die Innenstadt ist prächtig saniert. Die Bürgerschaft ist stolz auf ihre Universität mit Renommee in den Ingenieurswissenschaften und der Materialkunde. Stolz auf die Bergmannstraditionen, auf den Welterbe-Titel für das Erzgebirge, den die Freiberger auch als Auszeichnung für sich verstehen. Aber Freiberg hat ebenso einen Hang dazu, gesellschaftliche Debatten immer eine Spur schriller und erbitterter zu führen als im Rest Sachsens.

Im Herbst 2015 wurde in vielen deutschen Städten über die wachsenden Flüchtlingszahlen gestritten. In Freiberg entschieden sich Hunderte den örtlichen Bahnhof zu blockieren, weil dort Asylbewerber erwartet wurden. Zwei Jahre später ächzten viele Kommunen unter den Kosten für die Integration. Der Freiberger Stadtrat beantragte Anfang 2018 öffentlichkeitswirksam einen Zuzugsstopp für Asylbewerber und überrumpelte damit auch die Landesregierung.

Und nun – in der Corona-Pandemie – marschieren seit Monaten regelmäßig Hunderte durch Freiberg, weil sie die Auflagen und Regeln nicht mittragen wollen. In der Bergstadt mischte sich auch schon der Baubürgermeister unter die Protestler.

Weihnachtsmarkt als Widerstandssymbol

Zum willkommenen Widerstandssymbol hat sich in Freiberg der Weihnachtsmarkt entwickelt. Wie überall im Land musste auch hier auf Geheiß der Landesregierung der Markt kurzfristig abgesagt werden. Im Gegensatz zu anderen Städten entschied das Rathaus aber gemeinsam mit den Händlern, die Buden nicht abzubauen. Die Stadtspitze setzte auf das Prinzip Hoffnung. Die rechtsextremen „Freien Sachsen“ jubelten zudem, weil die Händler ihre Stände vergangenen Woche für 15 Minuten symbolisch öffneten: „Der Weihnachtsmarkt ist Bestandteil unserer Identität und Kultur!“

Oberbürgermeister Sven Krüger (parteilos) ist sich keiner Schuld bewusst. „Für mich war nicht abzusehen, dass sich der Weihnachtsmarkt zu einem Widerstands-Symbol gegen die Corona-Politik des Freistaats entwickeln wird“, sagt er. „Die Händler haben uns ausdrücklich gebeten, den Markt nicht abzubauen. Dem wollten wir als Stadt nachkommen – auch wenn wir den Händlern deutlich gemacht haben, dass wir kaum eine Chance sehen, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr öffnen kann.“

OB Krüger: „Unglückliches Agieren der Landesregierung“

Krüger versucht in diesen Tagen, die Bilder aus Freiberg einzuordnen. Er kann nicht glücklich sein, dass seine Stadt wie eine aufmüpfige Kommune erscheint, die mit Wonne ihr Revoluzzertum feiert. „Die Corona-Spaziergänge gibt es in Freiberg seit anderthalb Jahren“, sagt Krüger. „Als Oberbürgermeister finde ich das nicht gut. Aber wenn wir alle dem Thema jetzt noch mehr Aufmerksamkeit schenken, wird es nur umso größer.“ Er sieht die Schuld nicht zuletzt auch bei der Landesregierung: „Wir haben wegen der Spaziergänge eine unschöne Situation in Freiberg. Aber das unglückliche Agieren der Landesregierung in der Corona-Politik macht es nicht besser.“

Solche Zitate sind es, die ein Teil der Stadtgesellschaft Krüger vorwirft. Offen äußern will sich keiner. Doch die Unzufriedenheit mit dem Oberbürgermeister wächst. Oftmals, so heißt es, habe er sich der Unzufriedenen bedient, um sich Zustimmung in der Stadt zu sichern. Er schieße zudem verbal gerne gegen die Landespolitik, mache Stimmung.

Verlorenes Mittelmaß

Im Sommer wehrte sich Freiberg gerichtlich gegen Corona-Regeln, um Lockerungen für das Bergstadtfest durchzusetzen. Vor dem Aus für die Weihnachtsmärkte drohte Krüger erneut mit einem Rechtsstreit, falls die Weihnachtsmärkte abgesagt würden. Einen Opportunisten nennen ihn deswegen manche, die sich nicht zitieren lassen wollen, oder einen Populisten. Krüger lässt diese Kritik abprallen: „Die Populismus-Karte wird bei mir oft gezogen. Auch als ich im Sommer dafür gesorgt habe, dass Freiberg weiterhin kostenlose Corona-Tests anbietet, wurde ich Populist genannt. Ein paar Wochen später gibt mir die Bundesregierung aber recht, indem sie die kostenlosen Tests wieder einführt. Von daher muss ich mit dem Vorwurf leben.“

In der Stadt, so erklären es sich Einwohner, sei das Mittelmaß verloren gegangen. Im öffentlichen Diskurs arbeiten sich vor allem linke und rechte Meinungsmacher aneinander ab. Die AfD hat sich zur politischen Kraft entwickelt, im Stadtrat stellt sie die meisten Vertreter. Die CDU ist durch Grabenkämpfe zerrüttet und kein Konkurrent – zumal ein Teil von ihr sowieso offen Sympathien zur AfD hegt. Das Bürgertum in der politischen Mitte habe „keine Heimat mehr“, analysiert ein Freiberger, der ungenannt bleiben will. Auch die Universität mit ihrer Vielzahl an ausländischen Studierenden hält sich auffällig mit Positionierungen zurück.

Furcht, dass die Stimmung kippt

Die Freibergerinnen und Freiberger sehen überwiegend stumm zu, wenn die „Spaziergänger“ ihre Stadt als Kulisse nutzen. Deren Mehrheit komme sowieso eher aus der Region, wird entschuldigend angeführt. Am liebsten würde Freiberg die Corona-Skeptiker ignorieren – zugleich ist die Furcht vorhanden, dass die Stimmung irgendwann vollends kippt und das öffentliche Bild der Stadt weiter Schaden nimmt. Eine Lösung hat aber bislang niemand gefunden.

Vielleicht hilft es, wenn der stillgelegte Weihnachtsmarkt aus dem Zentrum verschwindet und den „Freien Sachsen“ der Anlaufpunkt genommen wird. Das Rathaus hat in diesen Tagen deutlich gemacht, dass der Markt in den nächsten Tagen abgebaut werden soll. „Ich gehe zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr davon aus, dass wir den Christmarkt doch noch öffnen werden“, zitiert die „Freie Presse“ den Oberbürgermeister. Der Rückbau der Hütten solle zügig organisiert werden.

Freiberg muss darauf hoffen, dass die „Spaziergänger“ dann ein Einsehen haben. Ob das ausreicht?

