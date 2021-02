Leipzig

Nicht jeder hat aktuell das Glück, dass die Familie in der Nähe lebt. Manch einer muss sogar Ländergrenzen überwinden, um Enkelkinder, Geschwister, Mütter, Väter, Töchter und Söhne wiederzusehen. Das Bedürfnis nach Nähe und dem großen Hallo ist riesig – die Unsicherheit wie ein Wiedersehen möglich ist, aber omnipräsent.

Eine Leserin möchte ihre Kinder und Enkel in Österreich besuchen und fragt deshalb: „Ist es überhaupt erlaubt, meine Familie im Ausland zu besuchen?“ Und falls ja: Unter welchen Bedingungen?

Die gute Nachricht: Sie können nach Österreich oder in andere Länder einreisen. Ihr Aufenthalt ist allerdings an strenge Auflagen der Einreiseverordnung des Bundes sowie der sächsischen Quarantäneverordnung geknüpft.

Freistaat unterscheidet in Verwandtschaft 1. und 2. Grades

„Im Falle von Hochinzidenz- und Risikogebieten“, erklärt das sächsische Sozialministerium (SMS) auf Nachfrage, „bedeutet dies für Ausnahmen von der Pflicht zur häuslichen Quarantäne (10 Tage), dass bei Besuchen von Verwandtschaft 1. Grades, also Eltern und Kindern, eine Aufenthaltsdauer von 72 Stunden nicht überschritten werden darf.“

Ist eine längere Zusammenkunft geplant, ist der Nachweis über einen negativen Test spätestens zwei Tage nach der Einreise zwingend. Im Idealfall sollten Sie ihn schon bei der Einreise dabei haben. Wollen Sie Geschwister, Enkel oder Großeltern besuchen, die das SMS als Verwandtschaft zweiten Grades kategorisiert, gilt eben jener Test, unabhängig vom Zeitfenster ihres Aufenthaltes, als verpflichtend.

Reise aus oder in ein Virusvariantengebiet: 14 Tage Quarantäne-Pflicht

Für Reisende in Regionen, in denen die neuartigen Virusvarianten grassieren, „folgt auf die Einreise aus oder den Besuch in ein Virusgebiet eine 14-tägige Quarantäne. Zudem muss ein negatives Testergebnis bereits bei der Einreise mitgeführt werden“, gibt das SMS weiter an.

Wichtig in allen genannten Fällen: Bevor Sie die Landesgrenze passieren, müssen Sie eine digitale Einreiseanmeldung vornehmen. Das funktioniert über ein Webportal der Bundesregierung.

Haben auch Sie eine Frage zur Corona-Schutzverordnung in Sachsen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an corona@lvz.de.

Hinweis der Redaktion Dieser Text ist auf dem Stand der seit dem 15. Februar 2021 gültigen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung.

