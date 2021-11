Leipzig

Die neuen Corona-Schutzregeln, die Überlastung der Kliniken, mögliche Versäumnisse der Regierenden und eigene Erfahrungen mit dem Impfen beschäftigen die Leserinnen und Leser der LVZ.

Verlieren Sie die Vernünftigen nicht

Der Schuldige für das aktuelle Desaster scheint schnell gefunden: der Impfverweigerer. Draufhauen wie im Wahlkampf, das können unsere Politiker ja.

Aber ist das alles? Nein! Man muss schon auf die gravierende Versäumnisse schauen. Die Impfstoffe: ein Hin und Her. Impfzentren: geschlossen, hätten aber zum Boostern offen gehalten werden müssen. Terminmanagement: Fehlanzeige. Aufklärung der Bürger: Totalausfall. Überzeugendes, vorausschauendes Handeln – das kennt man in Dresden nicht. Und nun? Beispiel: Kneipen dürfen öffnen, die Kultur muss schließen. Das ist die sächsische Politik. Weder in Leipzig noch in Dresden oder anderswo war ein Konzertsaal, Theater oder Kino ein Inzidenztreiber. Aber der Vernünftige wird bestraft. Das ist purer Aktionismus. Das ist keine Politik, sondern eine Katastrophe.

Damen und Herren in der Regierung: Verlieren Sie die Vernünftigen im Land nicht. (Uwe Behrends, 04249 Leipzig)

„Impf-Abo“? Nein, danke!

Ich kann, gerade als Geimpfter, nicht über den Humor von Herrn Wieler (Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts – Anm.d.Red.) lachen. Er redet vom „Impf-Abo“, und „sogar kostenlos“. Weiter warnt Wieler schon jetzt mit dramatischen Worten vor der 5. Welle im Winter 2022/23! Diese Angstmache vor der ewigen Pandemie grenzt schon an Sadismus. Dazu die Drohung mit der Impfpflicht. Wie soll die denn durchgesetzt werden? Sollen 50 Prozent der Sachsen entlassen werden? Sollen Rollkommandos von einer Wohnung zur anderen gehen und Impfunwillige zur Impfung am Stuhl fesseln?

Vielleicht sollten die Verantwortlichen in Berlin und Dresden erst nachdenken, bevor sie etwas vorschlagen. Oder vielleicht sollte man nach 18 Monaten Chaos die Verantwortlichen auswechseln. (Dr. R. Kühnel, 04109 Leipzig)

Wenn richtig, dann wirklich für alle

Es ist sicher eine richtige Entscheidung, diesen „Wellenbrecher“ jetzt zu platzieren, dennoch bleibt die Frage: Warum erst jetzt? Viele Händler, welche gerade das Weihnachtsgeschäft planten, hätten den einen oder anderen Vertrag vielleicht nicht ausgehandelt und abgewartet, was passiert. Die versprochen Überbrückungshilfen sind doch nur annähernd ausgleichend und wer muss dafür aufkommen, der Steuerzahler! Wiederum wird auch noch ein Flickenteppich beschlossen. Warum dürfen Bibliotheken öffnen und Kirchen ihre Versammlungen unter 3G Regelungen durchführen, während es Vereinssport z.B. auf Kegelbahnen unter den selben vorgegebenen zwingenden Auflagen nicht geben darf? Wenn richtig, dann wirklich auch für alle! (Uwe Schmertosch, 04316 Leipzig)

Ein „Dank“ geht an die Impfgegner

Wir danken allen Impfgegnern: Dafür, dass unser Urlaub geplatzt ist, weil alle Hotels schließen mussten. Dafür, dass wir nicht auf Weihnachtsmärkten Glühwein trinken dürfen und alle Bars und viele Restaurants schließen müssen. Und dafür, dass fast alle Kulturveranstaltungen abgesagt werden.

Auch danken wir dafür, dass derweil viele Ärzte, Krankenschwestern und das Pflegepersonal an der Schmerzgrenze arbeiten müssen und Hotels, Restaurants, Bars sowie Künstler und Kulturschaffende um ihre Existenz fürchten. Und unsere Kinder müssen bald wieder zu Hause lernen. (Michael Ulrich, per E-Mail)

Wer berät eigentlich die Politiker?

Jens Spahn sorgt nicht erstmals für Aufregung, Unverständnis bis hin zu Protest. So ganz einleuchtend ist die Begründung mit dem Verfall des Moderna-Impfstoffes nicht. Es wäre zu fragen, kann es sein, dass ein Gesundheitsminister Spahn und andere Politiker nach eignem Gutdünken, Wissen oder Nichtwissen solche Entscheidungen treffen? Das ist schwer vorstellbar. Von wem wird ein Minister Spahn beraten? Wessen Lobby wünscht sich von Politikern und Ministern die eine oder andere Entscheidung für das eigene Geschäft? Welche Rolle die Geschäftemacherei und Profitjagd im Gesundheitswesen spielt, dass weiß inzwischen jeder.

Wer sagt einmal die Wahrheiten? Privat vor Staat, wo bleiben da nun die liberalen Mehrheiten? (Roland Winkler, per E-Mail)

Landesregierung ließ viel Zeit verstreichen

Mich stört die Haltung Michael Kretschmers, der uns nicht als mündige Bürger behandelt. Als Landesvater hat er sich keineswegs vernünftig, vorausschauend und politisch handelnd gezeigt. Seit Juli sagen Wissenschaftler die jetzige Situation voraus. Erst jetzt wird aber wieder über 3G am Arbeitsplatz diskutiert. In Schulen wird das seit einem Jahr durchgezogen. Warum nicht auch an den Arbeitsstellen? Hätte die Regierung ihre Arbeit gemacht, müssten auch Impfzögernde nicht derartig an den Pranger gestellt und zum Feindbild gemacht werden. Und auch „der Ampel“ den Schwarzen Peter unterzuschieben, ist einfach erbärmlich. Kretschmer hatte jede Möglichkeit, Steuerversuche zu unternehmen. Seine Fürsorge für Sachsen besteht aber in Unterlassen. Die Mehrheit der Bevölkerung hat das ihr Mögliche dafür getan, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. (Adina Reißhauer, per E-Mail)

Blicke mit Sorge auf mögliche Priorisierung

Mit Erstaunen habe ich im LVZ-Artikel „Klinik-Überlastung, …“ vom 4. November gelesen, dass 2020 in Sachsen 300 Intensivtherapie-Betten gestrichen wurden, weil sie sich nicht „lohnen“, was einer „Triage“ gleichkommt. Mit Beklemmung las ich am 16. November 2021 im Artikel „Triage rückt immer näher“, dass der Präsident der Landesärztekammer Sachsens jetzt auch bei Patienten eine Priorisierung nach Überlebenschancen kommen sieht. Mit großer Furcht schaue ich nun in die Zukunft, in der dann womöglich die Priorisierung auf alle Menschen Sachsens ausgeweitet wird, je nachdem, ob sie sich „lohnen“. (Petra Löschke, Leipzig, per E-Mail)

Geteilte Erfahrungen mit dem Impfen

Sehr gut, dieser Artikel von Anita Kecke. Es steht nahezu alles drin,was man zum Thema Impfen und zur Politikverdrossenheit im Osten sagen kann. Ich selbst kann von denselben Erfahrungen sprechen, was das Impfen betrifft: Man hat es akzeptiert, nicht weil der Staat es verlangt hat, sondern weil man die damit Krankheiten für sich selbst und vor allem seine Kinder ausschließen wollte. In unserer Elterngeneration sind Kinder und auch Erwachsene noch an solchen Infektionskrankheiten gestorben. Die heutigen Impfgegner lassen sich eher von einer Fülle von Meldungen aus dem Netz informieren, die von ganz falsch bis Verschwörung gehen, anstatt sich einmal in all das zu vertiefen, was Wissenschaftler, Impfstoffentwickler und vor allem Ärzte auf Intensivstationen im Laufe dieser nun zwei Jahre dauernden Epidemie herausgefunden und durchgemacht haben. Wie kann man glauben, dass sie dies alles aus Macht- und Profitgründen oder „obrigkeitsgesteuert“ machen? (K. Liebelt, 04249 Leipzig, per E-Mail)

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weihnachtsfest geht wieder baden

Alle Jahre wieder: wie das Weihnachtsfest kommt, so geht es auch dank Corona wieder baden! Ein Land das nicht regiert wird, in dem es keine Regeln und Disziplin mehr gibt, wo Freiheit falsch verstanden wird, wo jeder Chaot ­machen kann was er will und die Polizei nichts zu sagen hat – das ist das neue Deutschland. Mit der ­Ampel wird es noch weiter bergab gehen, weil die sehr viel Stoff ­haben, um sich mit sich selbst zu beschäftigen! (Hartmut Kielhorn, Zwenkau, per E-Mail)

Unmut sucht sich ein Ventil

Es brennt und statt rechtzeitig zu löschen, wird weggesehen, hingehalten oder sogar Öl ins Feuer gegossen. Corona hat mehr als sichtbar gemacht, wo unsere Politiker gegenüber der Allgemeinheit sträflich versagt haben und weiterhin versagen. Heroische Leistungen in schwierigen Situationen etwa von Lehrkräften und dem Gesundheitswesen abzuverlangen und nur verbal anzuerkennen, löst Unverständnis und folgerichtig Protest aus. Unmut, sucht sich ein Ventil, das von politischen Strömungen genutzt wird, indem Politiker mit ihren Entscheidungen in Frage gestellt werden. (Gerda Winkler, per E-Mail)

So können Sie uns erreichen

E-Mail: Leserbriefe@lvz.de

Twitter: @LVZ

Instagram: lvz.de

Die – meist gekürzten – Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der der Redaktion überein.

Von LVZ