Sachsen könnte den Teil-Lockdown in einigen Bereichen lockern und dafür stärker auf das Modell 2G plus setzen. Das sieht ein Papier des Sozialministeriums vor, das mögliche Leitlinien der künftigen Corona-Verordnung zusammenfasst und bereits einen Entwurf für das geänderte Infektionsschutzgesetz auf Bundesebene berücksichtigt. Bei 2G plus erhalten zwar Geimpfte und Genesene Zutritt zu Einrichtungen, sie müssen aber einen negativen Coronatest vorweisen.

Verschiedene Regeln für Innen- und Außenbereich

Das Sozialministerium stellt in Aussicht, dass beispielsweise Sporteinrichtungen und Fitnessstudios wieder öffnen könnten. Maßgabe wäre dann, dass für Außenbereiche 2G vorgeschrieben ist – sie also nur von Genesenen und Geimpften genutzt werden können. Im Innenbereich würde 2G plus Anwendung finden.

Auch das Verbot von touristischen Reisen und Übernachtungen könnte in Sachsen demnach aufgehoben werden. Hotels und Pensionen sollen stattdessen ebenso das Modell Geimpft-Genesen und Getestet nutzen. Im Gespräch ist, drei Tests pro Woche vorzuschreiben.

2G plus auch in der Gastronomie?

2G plus könnte auch ein Ausweg für die aktuell untersagten Dienstleistungen sein: Reisebüros und Versicherungsagenturen könnten somit wieder öffnen, auch Prostitution möglich sein. Die 3G-Regel für körpernahe Dienstleistungen zu medizinischen Zwecken würde beibehalten, geht aus dem Papier hervor.

Für die Gastronomie sieht das Sozialressort weiterhin zeitlich begrenzte Öffnungszeiten vor. Derzeit dürfen Restaurants und Café in Sachsen lediglich von 6 bis 20 Uhr öffnen. Das Ministerium spricht aber auch hier „gegebenenfalls“ von der Einführung des 2G-plus-Modells.

Clubs, Bars und Kulturbereich bleiben geschlossen

Die übrigen Maßnahmen des Teil-Lockdowns sollen beibehalten werden. Clubs, Diskos und Bars bleiben geschlossen, Großveranstaltungen und Messen sind untersagt, Weihnachtsmärkte dürfen nicht öffnen, ebenso der Kultur- und Freizeitbereich.

Ein härterer Lockdown ist bisher kein Thema

Von einem härteren Lockdown ist im Papier des Sozialministeriums keine Rede. Zwar hatten zuletzt mehrere sächsische Kabinettsmitglieder dafür Sympathien erkennen lassen, um die vierte Welle zu brechen und die Anzahl der Neuinfektionen spürbar zu senken. Allerdings machte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nach der Ministerpräsidentenkonferenz deutlich, dass es momentan unklar ist, ob der Freistaat diese Option haben wird. Sachsen habe bislang nur die Zusage aus Berlin erhalten, an den bestehenden Maßnahmen festhalten zu können, sagte er.

In der künftigen Ampelkoalition in Berlin wird das Instrument des harten Lockdowns durchaus kritisch gesehen – vor allem von der FDP. Auch an der Frage der Ausgangsbeschränkungen hatten sich zuletzt Diskussionen entzündet. Die Liberalen halten dieses Mittel für ineffektiv.

Landtag tagt am Montag

Das sächsische Sozialministerium geht in seinem Papier deswegen auch davon aus, dass der Freistaat die bestehenden Ausgangsbeschränkungen streichen muss. Derzeit dürfen Ungeimpfte und Nicht-Genesene in Landkreisen und kreisfreien Städten, die eine Sieben-Tages-Inzidenz über 1000 haben, ihre häusliche Unterkunft zwischen 22 und 6 Uhr nur mit einem triftigen Grund verlassen.

Am Montag soll der Landtag über die Feststellung der pandemischen Notlage in Sachsen entscheiden und damit die Voraussetzung für weitere Corona-Maßnahmen schaffen. Voraussichtlich am Mittwoch will das Kabinett dann Eckpunkte der künftigen Corona-Verordnung präsentieren. Die aktuellen Überlegungen des Sozialministeriums sind keine Vorfestlegung, sondern eine Arbeitsgrundlage.

Sachsen ist abhängig vom Bund

Sachsens Corona-Verordnung ist bis 12. Dezember in Kraft. Bei der Erarbeitung der neuen Regeln ist die Regierung aber abhängig vom Bund. Es braucht eine Änderung des Infektionsschutzgesetz, ansonsten könnten die Regeln nicht über den 15. Dezember hinaus verlängert werden. Wann Bundestag und Bundesrat die Änderungen beschließen, ist offen. Möglich ist, dass Sachsen deswegen die aktuelle Verordnung um drei Tage verlängern muss, bis es neue Regeln beschließen kann.

