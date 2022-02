Leipzig

Einkaufen, Kontaktbeschränkungen und eine Öffnungsperspektive für Clubs: Das sächsische Kabinett will am Dienstagabend bekannt, in welchen Bereichen die Corona-Regeln gelockert werden sollen. Neben kurzfristigen Beschlüssen werden auch die Eckpunkte für die nächste Corona-Verordnung erwartet – sie soll ab dem 4. März gelten. Hier steht neben weiteren Öffnungsschritten auch eine Öffnung von Diskotheken im Raum.

Hier verfolgen Sie die Pressekonferenz im Liveticker

Ab etwa 17.30 Uhr will die Sächsische Landesregierung vorstellen, wie es im Freistaat mit den Corona-Regeln weitergeht. Es werden zahlreiche Lockerungen erwartet. Die LVZ begleitet die Entwicklungen.

Von flo