RB Leipzig hat genug: Seit Wochen kämpft der Bundesligist gegen die bestehende Obergrenze in Sachsen, die maximal 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stadien zulässt. Eine Grenze, die für die sächsischen Profivereine unwirtschaftlich und für einige auch existenzgefährdend ist. Nun erhöht RB mit seinem Eilantrag den Druck. Das ist verständlich. Denn die Argumentation der Landesregierung ist in vielen Punkten nicht stichhaltig.

Das sächsische Kabinett belässt es seit Wochen dabei, vor der Ausbreitung der Omikron-Variante zu warnen. Währenddessen hat Bayern, wo die Inzidenz die Marke von 1300 übersprungen hat, wieder 10.000 Fans bei Fußballspielen zugelassen. Auch in anderen Bundesländern mit höheren Inzidenzen als in Sachsen sind ebenfalls mehr als 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer gestattet. Warum sollte Ähnliches im Freistaat nicht möglich sein?

Auch jetzt laufen hunderte Zuschauer durch die gleichen Stadiongänge

Die Landesregierung legt sich im Streit mit den Profivereinen die Argumente zurecht – je nachdem, wie sie es gebrauchen kann. Oft ist zu hören, bei einer größeren Zahl an Fans sei der notwendige Abstand nicht zu garantieren. Bloß sitzen die ja nicht im gesamten Stadionrund, sondern vorwiegend in einem Bereich. Auch jetzt laufen hunderte Zuschauer durch die gleichen Stadiongänge. Die Regierung stört das allerdings nicht. Ebenso wenig, dass in einem Theatersaal mit den aktuell erlaubten 500 Personen das Ansteckungspotenzial wahrscheinlich höher ist als im Stadion.

Die Anreise zum Stadion sei das eigentliche Dilemma, wird inoffiziell als Grund für die geltenden Beschränkung angeführt: Straßenbahnen voller Fans müsse man vermeiden. Komischerweise nimmt die Landesregierung keinen Anstoß daran, wenn im morgendlichen Berufsverkehr die Sachsen dicht an dicht in den S-Bahnen und Bussen stehen. Da soll die medizinische Maske ausreichend Schutz bieten.

Regierung darf nicht willkürlich agieren

Der Verfassungsgerichtshof hat die sächsische Regierung erst vor Kurzem daran erinnert, dass sie nicht willkürlich agieren darf: Die Richter beließen es zwar – entgegen dem Wunsch zweier Fans – bei der Höchstkapazität in den Stadien. Sie zeigten aber doch Zweifel, ob sie beim nächsten Mal wieder so entschieden. Ein deutlicheres Warnsignal konnte der Freistaat nicht erhalten.

Das Kabinett sollte die Klage von RB nicht als Angriff verstehen, sondern als Chance. Wenn die Regierung den Sachsen wirklich wieder eine Perspektive bieten möchte, hat sie nun die Gelegenheit dazu. Die Obergrenze für Stadien muss angepasst werden.

