Dresden

Zutritt nur für Geimpfte und Genesene? Sachsen will mit der kommenden Corona-Schutzverordnung ein Optionsmodell einführen. Demnach könnten Veranstalter und Gastronomen selbst entscheiden, ob sie lediglich Geimpfte und Genesene als Gäste akzeptieren. Das sehen nach LVZ-Informationen die Eckpunkte der neuen Schutzverordnung vor, über die am Dienstag im Kabinett beraten wird.

Einem Veranstalter oder Restaurantbesitzer entstünden demnach Vorteile, falls er das Optionsmodell anwendet: Für die Gäste entfielen das Abstandsgebot und die Maskenpflicht. Es könnte also enger bestuhlt oder ein größeres Publikum zugelassen werden. Allerdings soll das Optionsmodell nur für Veranstaltungen bis 1000 Personen möglich sein.

Vorbild Hamburg

Die sächsische Landesregierung folgt damit dem Weg Hamburgs. Das Bundesland hatte bereits im August eine solche Regelung eingeführt. Hamburg hatte den Schritt damit begründet, dass Geimpfte und Genese im Vergleich zu Ungeimpften keinen wesentlichen Anteil am Infektionsgeschehen hätten. Auch Sachsen-Anhalt hat bereits angekündigt, eine derartige Regelung umzusetzen.

In Sachsen greift bisher eine 2G-Lösung, also der Zutritt ausschließlich für Geimpfte und Genesene, erst ab der sogenannten Überlastungsstufe. Die Stufe ist erreicht, wenn sachsenweit 1300 Normal- und 420 Intensivbetten in Krankenhäuser mit Corona-Patienten belegt sind. Das von der Landesregierung nun verfolgte Optionsmodell würde es den Veranstaltern und Gastronomen freistellen, unabhängig von diesen Werten die Einschränkungen zu intensivieren. Sie können die 2G-Option nutzen, müssen sie aber nicht.

Neue Hospitalisierungsquoten

Bei einer Inzidenz über 35, wie sie viele Regionen in Sachsen aktuell aufweisen, gilt momentan die 3G-Regel: Besucher müssen negative Tests, Genesungs- oder ein Impfnachweise vorlegen, um Zugang zu Clubs, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Innengastronomie, Saunen sowie Hallenbädern zu bekommen. Die 3G-Vorgabe muss zudem beachtet werden, falls die Vorwarnstufe in den Krankenhäusern erreicht ist: Das ist der Fall, wenn 180 Intensivbetten- oder 650 Normalbetten durch Corona-Patienten belegt sind.

Wegen des geänderten Infektionsschutzgesetzes des Bundes wird Sachsen auch zwei neue Werte in der kommenden Corona-Verordnung einführen. Die Vorwarn- und die Überlastungsstufe werden um eine Hospitalisierungsrate ergänzt. So soll die Vorwarnstufe auch in Kraft treten, wenn sieben Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohner im Krankenhaus behandelt werden. Die Überlastungsstufe ist künftig zudem bei zwölf Covid-Patienten je 100.000 Einwohnern im Krankenhaus erreicht.

Spezielle Regeln für Bundestagswahl

Für die Bundestagswahl plant die Landesregierung zudem eine Sonderregelung. Der Urnengang soll mit Mund-Nase-Schutz, aber ohne Kontakterfassung und ohne 3G-Regel möglich sein.

Die nächste Corona-Verordnung tritt am 23. September in Kraft. Sie soll kommende Woche Dienstag im Kabinett beschlossen werden.

Von Kai Kollenberg