Dresden

Die sächsische Landesregierung ist skeptisch, ob beim Kampf gegen Corona neue Indikatoren sinnvoll sind: Nach Informationen der Leipziger Volkszeitung kritisiert sie ein neues System zur Lageeinschätzung, bei dem der Inzidenzwert der Neuinfektionen an Bedeutung verlöre. Das Konzept, das die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) vor den Bund-Länder-Beratungen am Dienstag erarbeitet hat, wird regierungsintern als „intransparent und nicht bürgerfreundlich“ gescholten.

Hospitalisierungswert im Gespräch

Die GMK-Variante sieht vor, dass der Inzidenzwert durch die Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz – also den Wert der Corona-Schwererkrankten in Krankenhäusern pro 100.000 Einwohnern – und den Anteil der Covid-Erkrankten auf den Intensivstationen ergänzt wird. Verschärfte Corona-Maßnahmen würden greifen, wenn zwei der drei Werte an mehr als fünf Werktagen hintereinander überschritten wurden. Der Inzidenzwert und die Hospitalisierungsinzidenz sollen kommunal, die Covid-Quote auf den Intensivstationen landesweit erhoben werden.

Neues Meldesystem notwendig

Die Landesregierung bemängelt, dass für dieses Konzept ein komplett neues Melde- und Berichtssystem aufgebaut werden müsste. Zwei der drei Faktoren seien zudem abhängig von den Meldungen der Krankenhäuser. Eine Schwierigkeit sei auch, dass die Hospitalisierungswerte unvollständig gemeldet würden. Rechenbeispiele würden bisher nicht existieren.

Bisheriges System hat sich anscheinend bewährt

Sinnvoller scheint es aus Sicht der sächsischen Regierung deswegen, zumindest übergangsweise an dem bisherigen System festzuhalten: Das habe sich in der Praxis bewährt. Als Grenzwerte sind demnach Inzidenzwerte von 10, 35 und 50 vorgesehen, ab denen neue Einschränkungen greifen. Zudem würde wie bisher die Bettenkapazität als „Notbremse“ dienen: Sind 1300 Betten auf Normalstationen und 420 Intensivbetten durch Corona-Patienten belegt, werden Freiheiten zurückgenommen. Als Variante ist darüber hinaus im Gespräch, die Auslastung funktionsfähiger Beatmungsbetten zu berücksichtigen.

Kein Lockdown für Genese und Geimpfte

Einen Lockdown für Geimpfte und Genese würde es bei diesem Vorschlag nicht mehr geben, generelle Schließungen für Handel, Tourismus, Kultur- und Sportstätten ebenso wenig. Allerdings müssten sich Personen, die nur negativ getestet wurden, ab einer Inzidenz über 50 auf Einschränkungen einstellen. Für Geimpfte und Genese griffen Einschränkungen erst, falls der Bettengrenzwert erreicht wird.

Die aktuelle Corona-Verordnung in Sachsen gilt bis zum 25. August. Die Regierung denkt darüber nach, sie gegebenenfalls um zwei Wochen zu verlängern. So würde sie Zeit für Änderungen gewinnen.

Corona-Inzidenz steigt in Sachsen leicht

Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist am Wochenende wieder leicht gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut lag der Sieben-Tages-Wert bei 7,6. Landesweit hat der Landkreis Leipzig mit 15,5 den höchsten Inzidenzwert, die Stadt Leipzig folgte mit 14,8 auf Rang zwei. Nach der Empfehlung der Sächsischen Impfkommission können sich ab Montag auch Jugendliche ab 12 Jahren in den sächsischen Impfzentren mit oder ohne Termin impfen lassen.

Von Kai Kollenberg