Wer genau dafür war, den Plan zu veröffentlichen, ist unklar. Die einen meinen, Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) habe dazu gedrängt. Die anderen lassen durchblicken, es sei der Wunsch von Sozialministerin Petra Köpping (SPD) gewesen. Am Ende erfolgte die Bekanntgabe des sächsischen Öffnungsplans am 18. Januar derart überhastet, dass das Sozialministerium einige inhaltliche Fehler eilig korrigieren musste. Vier Wochen später ist selbst das egal: Der Plan, der offiziell nie galt, ist für die Tonne. Dabei sollte seine Stunde eigentlich in diesen Tagen schlagen.

Ein Zeichen des guten Willens

Das Ziel war in den Augen der Strategen durchaus einleuchtend. Die Landesregierung wollte mit dem Lockerungsplan ein Zeichen des guten Willens setzen, als die ersten Sachsen im Januar angesichts der sinkenden Inzidenzen einen Ausstieg aus den Corona-Maßnahmen verlangten. Sie wollte klar und deutlich kommunizieren, was die Bevölkerung erwarten könnte: „Mit dem aktuellen Stufenplan öffnen wir den Blick in die Zukunft und geben somit Orientierung für die kommenden Monate“, sagte Ministerin Köpping.

Gleichzeitig vollführte die Regierung einen rhetorischen Spagat. Trotz der positiven Botschaft, die man setzen wollte, wiesen die Sprecher explizit darauf hin, dass dieser Plan erst einmal keinerlei rechtliche Wirkung entfalte. Auch Kabinettsmitglieder betonten, dass sich der Plan ändern könne. Alles war volatil.

Erste Änderungen nach einer Woche

Wie zum Beleg, gab Sachsen schließlich am 25. Januar bekannt, dass man die Hotspot-Regelung, die im Plan ausgewiesen war, im Einklang mit anderen Bundesländern kippen werde. Es war das erste Mal, dass der Öffnungsplan von der Realität eingeholt wurde. Nicht das letzte Mal.

In der darauffolgenden zweiten Phase – die vor drei Wochen einsetzte – legte sich die Landesregierung ein anderes Argument zurecht. Die Ministerinnen und Minister hatten sich damals dagegen entschieden, den Lockerungsplan wie versprochen an die Corona-Verordnung anzuhängen. Köpping verwies in einer Pressekonferenz darauf, dass der Plan vor der Omikron-Variante entstanden sei: „Dementsprechend müssen wir anpassen.“ Bei der Verordnung Anfang März, die dann keine „Notfall-Verordnung“ mehr sei, sondern nur eine „Schutz-Verordnung“ werde man den Stufenplan anfügen. Selbst diese Ankündigung ist nun nicht mehr zu halten.

Omikron legt Schwachstelle offen

Omikron hat die Schwachstelle des sächsischen Plans offengelegt. Die ersten Maßnahmen griffen nämlich bereits bei einer Inzidenz unter 35. Ein Schwellenwert, der durch die neueste Corona-Variante mit Inzidenzen jenseits von 1000 absolut unrealistisch erscheint. Wären zudem wie derzeit mehr als 650 Normalbetten in den Kliniken mit Covid-Patienten belegt, würden weitergehende Einschnitte folgen: beispielsweise die 2G-Regel für den Einzelhandel. Dabei kippt die Landesregierung in dieser Woche – wegen des vergleichsweise milden Krankheitsverlauf bei einer Omikron-Ansteckung – die 3G-Regel im Handel.

Außerdem will der Bund die meisten Corona-Maßnahmen am 19. März auslaufen lassen. Ein Großteil des Instrumentariums, auf das Sachsen bei den einzelnen Öffnungsstufen gesetzt hat, wird vermutlich in einem Monat nicht mehr zur Verfügung stehen.

„Wir werden keinen Stufenplan mehr vorgeben“

Das Sozialministerium hat deswegen den Lockerungsplan offiziell aufgegeben. „Wir werden Stand jetzt keinen Stufenplan mehr vorgeben“, sagt eine Sprecherin. Das Projekt ist beendet. Dennoch wird die Landesregierung eine Art Rückversicherung in die kommende Corona-Verordnung einbauen. Es soll eine Vorbehaltsregelung für den Fall geben, dass sich bis zum 19. März die Krankenhauslage ein weiteres Mal zuspitzt.

Die neue Regel wird sich nach LVZ-Informationen an den bisherigen Grenzwerten der Überlastungsstufe orientieren: also 1300 belegte Normal- oder 420 Intensivbetten in den Kliniken. Weitere Details will die Regierung am Dienstag verkünden.

Vom einstmals geplanten Öffnungsplan fehlt dagegen jede Spur. Der ursprüngliche Link, den die Regierung Mitte Januar verbreitet hat, führt ins digitale Nichts: „Die angeforderte Seite existiert leider nicht.“

