Die Corona-Warn-App leuchtet rot und zeigt ein erhöhtes Risiko an, eine Freundin sagt einige Tage nach einem gemeinsamen Abendessen „Ich habe Corona“ – mit der Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante kommen diese Szenarien immer häufiger vor. Denn parallel zu den steigenden Zahlen der täglichen Neuinfektionen nehmen auch die Corona-Kontakte zu. Seit dem 24. Januar gelten in Sachsen die von Bund und Ländern beschlossenen neuen Quarantäne-Regeln. Was sehen diese im Fall einer Risikobegegnung vor?

Zuallererst sollte bei Kontakt mit einer Corona-positiven Person beziehungsweise bei einer Begegnung mit erhöhtem Risiko in der WarnApp ein Corona-Test gemacht werden. Bisher hat der Warnhinweis in der App zu einem kostenlosen PCR-Test berechtigt. Mit dem Bund-Länder-Beschluss vom 24. Januar ändert sich das jedoch – Labor-Tests werden limitiert und stehen dann nur noch besonders gefährdeten Gruppen zur Verfügung. Wer nicht dazu gehört, sollte stattdessen auf die kostenlosen Antigen-Schnelltests in den Testzentren zurückgreifen.

Quarantäne auf zehn Tage verkürzt

Zeigt der Test ein positives Ergebnis, sehen die neuen Quarantäne-Regeln zehn statt wie bisher 14 Tage Isolation vor – für Geimpfte sowie Ungeimpfte. In diesem Zeitraum darf das Haus nur für einen Besuch beim Arzt oder in einem Testzentrum verlassen werden. Nach sieben Tagen ist es möglich, sich in einer Teststelle mit einem Antigenschnelltest „freitesten“ zu lassen – allerdings nur, wenn 48 Stunden zuvor keine Symptome mehr aufgetreten sind. Bei Menschen, die in der Pflege, medizinischen Versorgung oder Eingliederungshilfe arbeiten, muss ein negativer PCR-Test vorliegen, um die Quarantäne zu beenden.

Ist das Testergebnis zunächst negativ, aber ein Corona-Kontakt bekannt, muss nach Angaben des Sächsischen Sozialministeriums (SMS) am dritten oder vierten Tag nach dem Kontakt ein weiterer Test gemacht werden. Bis das Ergebnis vorliegt, sollten Kontakte beschränkt werden. „Eine Quarantäne oder ein Arztbesuch ist somit nicht spezifisch vorgeschrieben“, heißt es. Auch wenn die Corona-Warn-App einen Risikokontakt anzeigt, ist dies nicht der Fall.

Rote Warn-App heißt nicht automatisch Quarantäne

Aus der Warnung der App würde sich keine Absonderungspflicht ergeben, so das SMS. Denn die App würde nicht alle Kriterien erfassen, die für eine Infektionsübertragung wichtig sind - dazu zählt etwa ob der Aufenthalt draußen stattfand, Masken getragen wurden oder ob nur die Mobiltelefone nah beieinander waren. Das könnte beispielsweise der Fall sein, wenn die Telefone in Spinden nebeneinander aufbewahrt werden oder die infizierte Person in einer benachbarten Wohnung lebt.

„Daher ist es nicht angezeigt, nur allein aufgrund der Warnung bereits in Quarantäne oder zum Arzt zu gehen. Hier muss man auch den gesunden Menschenverstand einsetzen und überlegen, was man an dem Tag des Kontakts gemacht hat und welche Kontakte stattfanden“, teilt das Ministerium mit.

Kontaktpersonen im gleichen Haushalt müssen sich isolieren

Wer mit einer einer positiv getesteten Person zusammenlebt gilt als Kontaktperson und muss sich ebenfalls in eine zehntätige Quarantäne begeben – auch ohne Anordnung durch das Gesundheitsamt. Von dieser Regelung ausgenommen sind Geboosterte, Genesene und doppelt Geimpfte. Allerdings dürfen Impfung und Genesung höchstens drei Monate zurückliegen – sonst greift die Zehn-Tage-Quarantäne.

Von Lilly Günthner