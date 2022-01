Dresden

Vor den Beratungen im sächsischen Kabinett über die Eckpunkte der neuen Corona-Verordnung hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) deutliche Lockerungsschritte angekündigt. Sachsen habe mittlerweile einen Inzidenzwert bei den Neuinfektionen, der sich im Mittelfeld der Bundesländer bewege, sagte der Regierungschef am Donnerstagnachmittag bei einem Pressegespräch. Das müsse sich auch in den Maßnahmen widerspiegeln.

„Alles zu belassen, wie es jetzt ist, quasi in einem Teil-Lockdown zu verharren, das ist nicht haltbar“, sagte Kretschmer. Er sprach von „Lockerungen in nahezu allen Bereichen“. Man sei in der Koalition „sehr einig“. Die konkreten Details wird das Kabinett am Freitagabend besprechen. Die neuen Regeln sollen ab 14. Januar gelten. Sie werden am kommenden Mittwoch beschlossen.

2G plus für Hotels und Theater im Gespräch

Kretschmer nannte dennoch die Richtung der geplanten Maßnahmen. Demnach könnten Hotels mit dem „2G plus“-Modell öffnen. Dabei wird nur Geimpften und Genesenen Zutritt gewährt. Sie müssen zudem einen negativen Corona-Test vorweisen. Theater und Kinos sollen 2G Plus ebenso wie Messen und Kongresse anwenden. Breitensport im Innenbereich soll auch mit dieser Vorgabe wieder möglich sein – demnach dürften unter anderem Fitnessstudios wieder öffnen. Sport im Außenbereich soll nach den derzeitigen Überlegungen mit 2G möglich sein, unter anderem der Betrieb von Skiliften.

Sachsen will zudem bei der Bund-Länder-Schalte am Freitag einheitliche Regeln dafür durchsetzen, welche Gruppen von der Testpflicht bei 2G plus ausgenommen sind. Nach den Vorstellungen des Freistaats sollte das Menschen mit Boosterimpfung, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie frisch doppelt geimpfte oder genesenen Personen betreffen. Deren Nachweis über die Zweitimpfung und die Genesung dürfe aber nur maximal drei Monate alt sein.

Friseurtermin für Ungeimpfte wieder möglich

Auch bei den körpernahen Dienstleistungen soll es laut Kretschmer Anpassungen geben. Bisher sind diese größtenteils verboten, wenn sie nicht medizinischen oder therapeutischen Charakter haben. Beispielsweise für Kosmetiksalons sei 2G im Gespräch, für den Friseurbesuch 3G.

Bars und Clubs bleiben geschlossen

Kretschmer machte deutlich, dass es aber bei einigen Regeln bleiben werde: „Es ist ein Gebot der Vernunft, nicht alles auf einmal und generell ohne Einschränkung möglich zu machen.“ Auch wegen einer möglichen Welle durch die Omikron-Variante müsse man vorsichtig bleiben. Im Theater zum Beispiel müsste ein Abstand von 1,5 Meter eingehalten werden und eine FFP2-Maske Pflicht sein. Der Ministerpräsident befürwortete es zudem, dass die Gastronomie weiterhin nur beschränkt geöffnet hat. Restaurants müssen derzeit um 20 Uhr schließen. Für die Gastronomie soll künftig auch 2G plus gelten.

Clubs und Bars sollen in Sachsen geschlossen bleiben. Deren Öffnung passe nicht „in diese Zeit“, sagte Kretschmer, „so leid, wie es mir tut“. Auch die 2G-Vorgabe für den Einzelhandel wird Sachsen nicht aufheben. Ausnahmen davon gelten weiterhin nur für Geschäfte, die Waren des täglichen Bedarfs anbieten.

Sachsen plant Hotspot-Regel

Die geplanten Öffnungsschritte sollen aber nur möglich sein, solange die sogenannte Überlastungsstufe in den Krankenhäusern nicht erreicht ist. Sie galt bisher, wenn 1300 Corona-Patienten auf Normalstationen und 420 auf Intensivstationen betreut werden. Der Ministerpräsident plädierte zudem für eine Hotspot-Strategie: In Landkreisen, die einen gewissen Inzidenzwert überschreiten, sollen automatisch Verschärfungen greifen, die Kretschmer aber noch nicht genau skizzierte.

Derzeit liegt die Krankenhausauslastung unter diesen Werten: Auf den Normalstationen werden 997 Patienten behandelt. Auf den Intensivstationen sind es 397.

Von Kai Kollenberg