Dresden

In Sachsen soll der überwiegende Teil der Corona-Regeln wegfallen. Die schwarz-grün-rote Koalition ist sich nämlich nach wie vor uneins, ob der ganze Freistaatdurch den Landtag zum Hotspot erklärt werden soll. Nur in diesem Fall könnte die Landesregierung laut Bundesinfektionsschutzgesetz weitergehende Maßnahmen ergreifen. So bleibt es ab dem 3. April bei den sogenannten Basisschutzmaßnahmen, wie das Kabinett am Dienstag beschloss. Die LVZ stellt vor, was in Sachsen ab Sonntag beachtet werden muss.

Maskenpflicht

Eine FFP2-Maske ist ab 3. April nur noch im öffentlichen Nahverkehr, also in Bus und Bahn, sowie in Gesundheitseinrichtungen – beispielsweise in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen – sowie in Gemeinschaftsunterkünften wie Obdachlosenstationen oder Gefängnissen vorgeschrieben.

Beim Einkaufen, bei Veranstaltungen in Restaurants und Cafés muss keine Maske mehr getragen werden. Allerdings können die Supermärkte, die Veranstalter und Gastronomen von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und auf einer Maske bestehen.

Die Landesregierung empfiehlt den Sachsen auch weiterhin, auf die Maske zurückzugreifen, Kontakte einzuschränken und einen Mindestabstand einzuhalten.

Schulen und Kitas

In der Schule müssen Schüler und Lehrer generell keine Maske mehr tragen – weder im Unterricht noch auf den Gängen. Das gilt unabhängig von der Schulform. Auch auf dem Kita-Gelände ist die Maske für Eltern und Externe keine Pflicht mehr.

Die Corona-Selbsttests an den Schulen werden aber weitergeführt. Nach den Osterferien sollen sie aber enden.

3G, 2G, 2G plus

Jede Regel in Sachsen, die den Zugang über den Getestet-, Genesen- oder Geimpft-Status beschränkte, gilt ab Sonntag nicht mehr. Allerdings können Veranstalter und Gastronomen weiterhin – im Rahmen ihres Hausrechts – auf dem Vorzeigen eines Nachweises bestehen.

Testplicht

Für den Besuch bestimmter Einrichtungen muss weiterhin ein negativer Test vorgelegt werden. Das gilt für Pflegeeinrichtungen, Hospize, Werkstätten für behinderte Menschen, Krankenhäuser, Asylbewerber-Unterkünfte und Gefängnisse. Geimpfte oder genesene Arbeitgeber und Beschäftigte dieser Einrichtungen müssen zudem mindestens zweimal pro Kalenderwoche einen aktuellen Testnachweis vorlegen. In stationären Pflegeeinrichtungen, Tagespflege und ambulanten Pflegediensten ist ein tagesaktueller Test mindestens dreimal pro Woche notwendig.

Von Kai Kollenberg