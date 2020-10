Corona-Risikogebiet Nordsachsen: Neue Regeln ab Freitag

Nordsachsen

Die neue Corona-Verordnung des Freistaates ist raus und für Nordsachsen als sogenanntes Risikogebiet besonders interessant. Im Zentrum steht ein Stufenplan, der sich an der Zahl der Neuinfektionen orientiert. Städte und Kreise erhalten so einen Mindestrahmen, über den sie aber – verschärfend – hinausgehen können. Nachdem der Landkreis Nordsachsen den als kritisch geltenden Schwellenwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten hat, erließ Landrat Kai Emanuel (parteilos) am Donnerstag eine Allgemeinverfügung. Sie tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung, also am Freitag, in Kraft.

„Wir versuchen, uns an der neuen Verordnung des Landes zu orientieren. Vor allem, um festgelegte landesweite Regeln einheitlich umzusetzen. Jeder hat dann dennoch die Möglichkeit, Verschärfungen vorzunehmen. Dazu sehe ich für Nordsachsen jedoch noch keine Veranlassung. Das sieht in anderen Kreisen mitunter ganz anders aus“, sagte Emanuel.

Ziel sind geringe Einschränkungen

Was bedeutet das für Nordsachsen und die Inzidenzzahl 50,1? Was steht im Erlass? „Unser Ziel ist es, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Ich glaube, das ist gelungen. Aber wir müssen auch einschränken. Die Eigenverantwortung unserer Bevölkerung zur Einhaltung der Regeln, der gesunde Menschenverstand, aber auch Besonnenheit statt Panik sind erforderlich, um einer weiteren Verschärfung der Situation entgegenzuwirken“, schickte der Landrat voraus.

Diese Regeln gelten ab Freitag im Landkreis Nordsachsen

Private Familienfeiern wie Hochzeiten, Geburtstage, aber auch Trauerfeiern dürfen mit maximal zehn Personen stattfinden.

Die Erweiterung der besonderen Maskenpflicht ist auf Haltestellen im ÖPNV beschränkt. Heißt, nicht nur in Bussen und Bahnen muss Maske getragen werden, sondern auch an den Haltepunkten.

Wochenmärkte sind grundsätzlich möglich, aber auch dort gelten strenge Hygieneregeln.

In öffentlich zugänglichen Gebäuden wie Bibliotheken, Geldinstituten, Geschäften, Ämtern, Behörden sind Masken zu tragen.

Veranstaltungen bis zu 100 Personen sind erlaubt, natürlich auch mit strengen Auflagen.

Zwischen 22 und 5 Uhr dürfen Schank- und Speisewirtschaften nicht öffnen. Die Abgabe von alkoholische Getränken ist in dieser Zeit auch untersagt, das betrifft im Landkreis in den meisten Fällen Tankstellen.

In Schulgebäuden sind Masken zu tragen, im Unterricht ist das nicht vorgeschrieben.

Schwerpunkt Eigenverantwortung

„Der Schwerpunkt liegt auf Eigenverantwortung. Die Zahlen sind doppelt so hoch wie im April. Jeder ist gefordert, Kontakte einzuschränken, Mund-Nasen-Schutz zu tragen, Abstand zu halten und Hygienevorschriften einzuhalten. Das alles hilft, das Problem in den Griff zu bekommen“, so Emanuel.

Im Landratsamt ist das Gesundheitsamt personell aufgestockt worden. Die Notfallpläne sind aktiviert, der Krisenstab arbeite im Hintergrund. Das Landratsamt selbst schränkt ab Montag den Besucherverkehr drastisch ein. Eine Terminvergabe erfolgt nur nach telefonischer Voranmeldung. Zudem gilt in allen öffentlichen Innenbereichen des Landratsamtes die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Von Frank Pfütze