Dresden

Die sächsische Regierung hat am Dienstag eine neue Corona-Notfallverordnung beschlossen. Am Mittag stellen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD), Innenminister Roland Wöller und Tourismusministerin Barbara Klepsch (beide CDU) die Details in Dresden vor. Hier können Sie die Kabinetts-Pressekonferenz live verfolgen. UPDATE: Der Start wurde auf 13.30 Uhr verschoben.

Sachsen will wieder mehr Zuschauer in die Stadien lassen und deren Zahl nicht wie bislang auf 1000 begrenzen. Zudem sollen bei Eheschließungen und Beerdigungen mehr Personen teilnehmen können als bisher gestattet.

Schon bei der Vorstellung der Eckpunkte hatte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) Lockerungen in Aussicht gestellt. So sollen künftig Messen und Kongresse unter den Bedingungen von 2G (genesen oder geimpft) und einer Kapazitätsbegrenzung wieder möglich sein. Die neue Verordnung soll vom 6. Februar bis 6. März gelten.

Sachsen hatte am Montag mit einer Wocheninzidenz von 649,2 hinter Thüringen die zweitniedrigste Infektionsrate in Deutschland. Der Wert gibt die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche an. Nicht nur Handel und Clubs drängen darauf, endlich den neuen Öffnungsplan umzusetzen, sondern auch Gastronomie und der Sport. Allerdings ist die Tendenz bei den Infektionszahlen wieder steigend. In Leipzig liegt die Inzidenz inzwischen über 1000.

Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) wird bei der Pressekonferenz zudem zum InnoStartBonus informieren.

Von LVZ