Niedrige Bettenauslastung in Kliniken - Köpping kündigt weitere Corona-Lockerungen in Sachsen an

Da immer weniger Corona-Patienten in den sächsischen Krankenhäusern behandelt werden, will die Landesregierung einen Teil der aktuellen Maßnahmen zurücknehmen. Unter anderem sollen wieder mehr Fans ins Stadion.