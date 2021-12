Dresden

Die Lage in den sächsischen Krankenhäusern spitzt sich weiter zu – deshalb sucht der Freistaat nun Freiwillige, die in den Kliniken aushelfen können. „Das Personal arbeitet schon lange an der Grenze der Erschöpfung. Diese Menschen brauchen Ihre Unterstützung, unser Land braucht Ihre Unterstützung. Helfen Sie, wo immer Sie können“, appellierte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Donnerstag an die Bevölkerung.

Freiwillige sollen Klinikpersonal entlasten

Nahezu alle 78 sächsischen Kliniken sind dringend auf personelle Hilfe angewiesen. Gesucht werden Krankenschwestern und -pfleger, Helferinnen und Helfer, Ärztinnen und Ärzte – auch im Ruhestand. Auch Medizinstudierende sowie Helferinnen und Helfer für Serviceleistungen wie Mahlzeiten reichen oder Transporte können sich melden.

Sachsens Krankenhaus-Koordinator Professor Michael Albrecht erklärt: „Aufgrund des Personalmangels mussten wir die Intensivstationen mit Personal aus anderen Bereichen verstärken. Um die entstandenen Lücken auszugleichen und die Patientenversorgung zu gewährleisten, bitten wir um freiwillige Unterstützer und Helfer aus der Bevölkerung.“

Die meisten Regionen Sachsens liegen über 1000-er Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat liegt aktuell bei 1180,1. Das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zu Mittwoch (1209,4), der allerdings aus Meldeverzögerungen resultieren kann. Außer Leipzig (689,5) sowie die Landkreise Nordsachsen (984,6), Zwickau (972,7) und Vogtland (964,7) haben alle Kreise und kreisfreien Städte die 1000er-Marke überschritten. Sachsen bleibt weiterhin bundesweiter Corona-Hotspot vor Thüringen (994) und Sachsen-Anhalt (724).

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hatte gegenüber der LVZ bereits einen harten Lockdown gefordert: Das sei die einzige Chance, die vierte Corona-Welle zu brechen.

Immer mehr Corona-Patienten in sächsischen Kliniken

Aktuell werden in sächsischen Krankenhäusern auf Normalstationen 2074 Corona-Patienten behandelt. Das sind 160 mehr als noch vor einer Woche. Gleichzeitig müssen 609 schwerkranke Covid-19-Patienten auf Intensivstationen betreut werden (Vorwoche: 534) – tatsächlich sind die Fallzahlen noch höher, da bereits 22 Verlegungen in andere Bundesländer vorgenommen wurden. Die Auslastung auf Intensivstationen durch Covid-19-Patienten beträgt 95,3 Prozent.

Klinikum Chemnitz muss Tumor-Operationen verschieben

Wegen der hohen Belegung mit Corona-Patienten muss das Klinikum Chemnitz planbare Behandlungen und Operationen absagen. Darunter seien auch problematischere Fälle, sagte der Ärztliche Direktor des Klinikums, Ralf Steinmeier, der Nachrichtenagentur dpa: „Hier denke ich insbesondere an Tumor-Patienten, die eigentlich zeitnah operiert werden müssten, denen es aber noch so gut geht, dass sie aktuell keinen Notfall darstellen.“ Niemand wolle, dass Operationen verschoben würden – aber es gebe momentan keine freien Kapazitäten.

Von Andreas Debski