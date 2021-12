Dresden

Sachsen wird seine Corona-Verordnung nachschärfen. Das kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstagabend an. Sachsen werde den Beschlüssen folgen und die Kontakte beschränken. Bislang dürfen sich in Sachsen 20 geimpfte und genesene Personen treffen. Ab dem 28. Dezember dürfen es nur noch 10 Personen sein, Kinder unter 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt . Zudem kündigte Kretschmer an, dass man auch über die FFP2-Maskenpflicht reden werde: Genaue Details nannte er nicht.

Bereits am Montag hatte sich abgezeichnet, dass Sachsen seine Corona-Schutzverordnung nur gering anpassen muss. Die Staatskanzleichefs der Länder hatten sich mit dem Bund über eine Vorlage für die Ministerpräsidentenkonferenz geeinigt, die am Dienstag im Grunde bestätigt wurde. Der Beschluss sieht nun beispielsweise die Schließung von Clubs und Diskotheken sowie überregionale Großveranstaltungen nur noch ohne Zuschauer vor, darunter auch Bundesliga-Spiele. Beides Regeln, die es in Sachsen bereits gibt. 

Kretschmer gehen Corona-Beschlüsse nicht weit genug

Die verschärften Kontaktregeln sollen am Mittwoch mit einem Kabinettsbeschluss in die aktuelle Corona-Verordnung in Sachsen aufgenommen werden. Auch, weil die CDU-Fraktion deutlich gemacht hatte, dass sie eine Verschärfung weiterer Maßnahmen nicht mittragen würde. Sie verweist auf die derzeit sinkenden Inzidenzen in Sachsen.

Kretschmer zeigte sich unzufrieden darüber, dass sich Bund und Länder nicht zu weiterreichenden Regelungen einigen konnten. Erst am 7. Januar wolle man über die nächsten Schritte beraten. Er glaube, dass das zu spät sei, sagte Kretschmer. Falls die neue Omikron-Variante ihre Wirkung entfalte, müssten die Länder rasch handeln können. Aufgrund der derzeitigen Rechtslage sei das aber nicht möglich. Gerade um die Kritische Infrastruktur – beispielsweise die Stromversorgung oder die Krankenhäuser – abzusichern, bräuchte es einen breiten Maßnahmenkatalog.

Gemeinsam mit Baden-Württemberg gab Sachsen eine Protokollerklärung ab, in dem es wieder den vollen Maßnahmenkatalog nach Paragraph 28a des alten Infektionsschutzgesetzes forderte. Damals war unter anderem die Schließung des Einzelhandels möglich. Die „heutigen Corona-Beschlüsse“ seien „nicht weitgehend genug“, heißt in der Erklärung.

Bislang zwei Omikron-Fälle in Sachsen

Aktuell gibt es in Sachsen zwei bestätigte und 21 Omikron-Verdachtsfälle. Wenn es stimme, dass diese Variante dreimal ansteckender als die momentan vorherrschende Delta-Variante sei, „heißt das, dass wir uns darauf vorbereiten müssen“, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag im Landtag. „Ob mir das gefällt oder nicht.“ Sie bat deswegen die Sachsen, vorsichtig zu bleiben und Abstand zu halten. Zudem solle man sich testen, bevor man Verwandte und Bekannte besuche. Köpping warb auch noch einmal für die Booster-Impfung.

Die Spitzen der Koalition werden nach Weihnachten über weitere mögliche Maßnahmen beraten. Nach derzeitigen Planungen würde die neue Corona-Schutzverordnung für Sachsen in der ersten Januarwoche beschlossen werden. Die aktuelle Verordnung ist bis 9. Januar gültig.

Von Kai Kollenberg