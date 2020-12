Dresden

Der Freistaat Sachsen wird ab kommender Woche rund fünf Millionen FFP2-Masken kostenlos zur Verfügung stellen, damit Menschen ihre Angehörigen in Pflegeheimen und medizinische Einrichtungen über die Feiertage hinweg besuchen können. Das kündigte Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) am Dienstag in Dresden an. Gleichzeitig versprach sie eine Schnellteststrategie an, unter anderem für Schulen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Einzelheiten dazu würden allerdings erst am Freitag veröffentlicht.

Ausbrüche in Heimen sollen verhindert werden

„Sie sehen mich schon heute sehr nachdenklich, weil wir gerade ein Wochenende hinter uns haben und in Sachsen die Zahlen wieder massiv gestiegen sind“, sagte die Ministerin. Sie verwies auf über 4800 neue Infektionen – einschließlich des Montags – und 115 Menschen, die in diesem Zeitraum mit oder an Covid-19 gestorben sind.

Anzeige

Deshalb habe sich die Staatsregierung darüber Gedanken gemacht, wie eine Unterstützung der besonders gefährdeten Gruppen gerade über die Feiertage hinweg aussehen könne. Die kostenlose Verteilung der Masken an Besucher solle verhindern, dass die jeweiligen Einrichtungen Betretungsverbote aussprechen müssten und dass es dort weitere Ausbrüche der Epidemie gibt.

Unklar sei noch, wie die Masken, die dem Schutzstandard KN 95 entsprechen, konkret verteilt werden. Eine Variante sei der Weg über Landkreise und Kreisfreie Städte, die andere eine direkte Verteilung an die einzelnen Einrichtungen. Die Mitarbeiter dort sollen allerdings davon nicht profitieren, da sie über ihren jeweiligen Arbeitgeber versorgt würden.

„Übernachtungen nur Ausnahmefall“

Die Gesundheitsministerin ging auch auf die strittigen Übernachtungen in Hotels über Weihnachten beim Besuch von Angehörigen ein. „Das ist nur für den Ausnahmefall gedacht“, stellte Köpping klar. „Das ist keine touristische Nutzung.“ Es gelte nur für Fälle, bei denen Verwandte nicht bei ihren Angehörigen unterkommen könnten oder sie im Pflegeheim besuchten.

Sie nannte zwei bis drei Tage Übernachtung angemessen „und nicht den gesamten Bereich zwischen Weihnachten und Neujahr“. Darüber hinaus könnten allerdings besonders betroffene Kreise und Städte diese Bestimmungen noch einmal verschärfen. Gegenwärtig sei das aber noch nicht der Fall. Köpping kündigte stärkere Kontrollen sowohl bei den Übernachtungen als auch bei der Einhaltung der Schutz-Verordnung an.

Köpping rät vom Ski-Urlaub in Tschechien ab

Gefragt nach der in Tschechien derzeit trotz Corona-Pandemie beginnenden Ski-Saison sagte Köpping, wer ins Risikogebiet fahre, müsse sich anschließend selbstredend testen lassen. Mit den offenen Grenzen bestünde auch eine höhere Gefahrenlage. Sie appelliere deshalb an die Eigenverantwortung der Bürger: „Ich kann nicht empfehlen, in dieser Zeit in den Skiurlaub zu fahren.“

Von Roland Herold