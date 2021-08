Corona-Schnelltests: Welche Kosten auf ungeimpfte Leipziger zukommen könnten

Leipzig

Das Ablaufdatum steht fest: Ab Mitte Oktober finanziert der Bund künftig keine kostenfreien Corona-Schnelltests mehr. Stattdessen müssen ungeimpfte Menschen, die beispielsweise für einen Restaurantbesuch einen negativen Nachweis benötigen, selber dafür zahlen. Ausnahmen gibt es für jene, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Zudem gilt die Testpflicht für viele Bereiche ab einer Inzidenz von 35 – davon ist Sachsen momentan noch entfernt.

Dennoch stellen sich Menschen die Frage: Wie viel muss ich künftig für einen Schnelltest bezahlen? Eine eindeutige Antwort darauf gibt es bislang nicht. Das sächsische Sozialministerium verweist generell auf die Kommunen, die für die Testinfrastruktur zuständig sind. Im Plan der Landesregierung für den Herbst heißt es, die kommunale Ebene erstelle „inzidenzabhängige Pläne zu den regional benötigten Testkapazitäten“. Daran anknüpfend bittet das Ministerium laut Herbstplan Leistungserbringer aus dem Gesundheitswesen wie Apotheken oder Zahnärzte, die Testkapazitäten zu erhöhen.

Betreiber können 11,50 Euro abrechnen

Die Stadt Leipzig kann sich momentan noch nicht zu den Teststrukturen im Oktober äußern. Wie hoch der Bedarf an Schnelltests sein wird und welche Kosten dafür entstehen, sei derzeit unklar. Seit 1. Juli 2021 können die privaten Betreiber für die Sachkosten und das Testabnehmen 11,50 Euro abrechnen. Zuvor wurden die Tests mit bis zu 18 Euro vergütet.

Auch seitens der Apotheken und Arztpraxen ist die Höhe der Kosten für die Bevölkerung ab Oktober noch unklar. Die Landesverbände wollten vorerst keine möglichen Summen nennen.

Antigen-Tests kosten in Leipzig aktuell zwischen 30 und 40 Euro

Bei den Teststationen in Leipzig werden momentan Preise in Höhe von etwa 30 bis 40 Euro für Antigen-Schnelltests aufgerufen. Das Corona-Testzentrum im Gewandhaus beispielsweise führt 29,90 Euro auf, das Ergebnis gibt es wie beim kostenfreien Bürgertest in Deutsch und Englisch innerhalb von 20 Minuten. Der Anbieter „Dein Testzentrum“, der unter anderem im Felsenkeller, im Hauptbahnhof und im Allee-Center testet, nimmt 34,90 Euro für den Schnelltest. Beim Corona-Testzentrum Karli 12 kostet der Antigentest derzeit 35,90 Euro. Ob diese Preise bis Oktober Bestand haben, ist nicht bekannt.

Darüber hinaus ist noch offen, für wie viele und welche Testzentren sich der Betrieb über das Ende der kostenlosen Tests hinaus lohnt. Erste Betreiber gehen bereits davon aus, ab Herbst zu schließen – während andere mindestens bis zum Jahresende geöffnet bleiben wollen.

Neue Test-Regeln ab 11. Oktober

Bund und Länder hatten sich am Dienstag darauf geeinigt, dass die Corona-Schnelltests nur noch bis zum 10. Oktober kostenlos bleiben. Ausnahmen gelten für Menschen wie Schwangere, für die es keine Impfempfehlung gibt sowie für Personen, bei denen medizinische Gründe gegen eine Impfung sprechen. Auch Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig getestet werden, sollen von der Testpflicht ausgeschlossen sein.

Das Enddatum für die kostenlosen Tests wurde laut Sachsens Staatskanzlei-Chef Oliver Schenk (CDU) so gewählt, dass die Bevölkerung noch ausreichend Zeit hat, sich jetzt für die Impfung zu entschieden – und im Oktober vollständig immunisiert ist.

Von Josephine Heinze