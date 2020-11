Berlin/Dresden

Bund und Länder wollen unter möglichst allen Umständen Kitas und Schulen weiterhin offen halten – und nehmen dafür auch unpopuläre Corona-Schutzmaßnahmen in Kauf. Nach LVZ-Informationen haben sich die Ministerpräsidenten bei den Verhandlungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) auch darauf geeinigt, den Schülerverkehr zu entzerren. Momentan wird darin nur eine dringende Empfehlungen gesehen, aber noch keine Pflicht.

Unterricht kann bereits gestaffelt beginnen

Die Grundvoraussetzung für eine Entzerrung ist allerdings: Der Unterrichtsbeginn muss entsprechend unterschiedlich sein – sprich, einige Klassen starten früher, andere wiederum später. „Die Möglichkeit, den Unterricht gestaffelt zu beginnen, um die Schülerbeförderung zu entzerren, gibt es schon jetzt“, erklärt Dirk Reelfs, der Sprecher des sächsischen Kultusministeriums. Den Schulen stehe dafür ein Zeitkorridor von 7 bis 9 Uhr (weiterführende Schulen) und von 7.30 bis 9 Uhr (Grundschulen) zur Verfügung. Das bedeute, dass die Schulen und Schulträger – in Abstimmung mit den Anbietern des öffentlichen Nahverkehrs – einen lokal und regional gestaffelten Unterrichtsbeginn einführen können. „Weitere zentrale Vorgaben von Seiten des Landes bedarf es nicht. Ein zusätzlicher Lehrerbedarf wird auch nicht gesehen“, macht Dirk Reelfs klar.

Besserer Infektionsschutz in Bussen und an Haltestellen

Insgesamt soll mit einem gestaffelten Unterrichtsbeginn ein besserer Infektionsschutz in den Schulbussen und an den Haltestellen, wo Kinder und Jugendliche häufig dicht gedrängt stehen, erreicht werden, verlautet nach den Bund-Länder-Vereinbarungen. Damit soll es zu einer deutlichen Entlastung während der Stoßzeiten im Öffentlichen Nahverkehr kommen. Nach Möglichkeit sollen auch zusätzliche Beförderungsangebote gemacht werden, heißt es in dem am Mittwochabend beschlossenen Papier. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hatte während der Verhandlungen darauf gedrungen, dass der Bund dafür die Mehrkosten übernehmen müsse.

Sächsischer Krisenstab berät über Schülerbeförderung

Nach LVZ-Informationen war die Schülerbeförderung am vergangenen Dienstag bereits ein Thema des Corona-Krisenstabes der sächsischen Staatsregierung. Grundsätzlich sind die Kommunen, also die Großstädte und Landkreise, für den Schülerverkehr zuständig. Bislang ist dem Verkehrsministerium noch kein Antrag aufgrund steigender Kosten bekannt. Das Finanzministerium hat den Kommunen bereits Gelder zur Verfügung gestellt, um Corona-bedingte Mehrausgaben ausgleichen zu können. Generelle Kosten, die aufgrund von Einnahmeverlusten beim ÖPNV anfallen, können per Antrag über den Rettungsschirm kompensiert werden, so das Verkehrsministerium.

Von Andreas Debski