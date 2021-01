Corona-Schutzausrüstung: Rotes Kreuz errichtet Logistikzentrum am Flughafen Leipzig/Halle

Leipzig

Der Flughafen Leipzig/Halle wird zum Drehkreuz für medizinische Hilfslieferungen. Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) wird in der Nähe des Schkeuditzer Airports ein Logistikzentrum hochziehen, in dem medizinische Schutzausrüstung wie FFP-2-Masken gelagert, gepflegt und bei Versorgungsengpässen vorwiegend in andere Länder der Europäischen Union ( EU) geschickt werden soll. „Das vergangene Jahr hat gezeigt, wie wichtig grenzübergreifende Maßnahmen sind“, sagte am Mittwoch in Berlin DRK-Generalsekretär Christian Reuter. Krisen wie die Corona-Pandemie könnten nur durch gegenseitige Unterstützung und Solidarität bewältigt werden.

Zahl der Arbeitsplätze in dem neuen Zentrum ist noch unklar

Das Leipziger Logistikzentrum soll noch in diesem Jahr gebaut und eröffnet werden, wie zuvor der MDR berichtet hatte. Wie viele Arbeitsplätze dadurch geschaffen werden steht noch nicht fest. Neben dem Airport in Schkeuditz hat auch der Flughafen Frankfurt/Main den Zuschlag für eine ähnliche Einrichtung bekommen.

Die EU hatte beschlossen, weitere Standorte zur Bevorratung mit medizinischen Schutzausrüstungen zu schaffen, um bei höherer Nachfrage durch das Gesundheitswesen, wie jetzt in der Corona-Pandemie, vorbereitet zu sein. Daran ist das DRK beteiligt und erhält aus Brüssel 22 Millionen Euro. Das entspricht einer hundertprozentigen Förderung. Das Projekt ist zunächst auf sieben Jahre angelegt.

Bereits jetzt wird über den Airport Corona-Impfstoff verteilt

Über den Flughafen Leipzig/Halle wird bereits Corona-Impfstoff verteilt. Im World-Cargo-Center existiert ein dafür erforderliches großes Kühllager. Zudem gab es bereits humanitäre Hilfsflüge etwa nach Lesbos und Honduras, regelmäßig werden hier auch Impfstoffe nach Afrika umgeschlagen. Der Zuschlag für Leipzig wurde auch deshalb erteilt, weil Leipzig/Halle nach Frankfurt der zweitgrößte bundesrepublikanische Frachtflughafen ist und rund um die Uhr geöffnet hat. Hier ist das europäische Frachtdrehkreuz von DHL angesiedelt.

