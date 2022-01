Dresden

Führende Mediziner haben Sachsen eindringlich davor gewarnt, die bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen übereilt zu lockern. In einer Videoschalte mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) machten sie am Montagabend klar, dass die Auswirkungen der Virus-Variante Omikron noch nicht absehbar seien.

Krankenhaus-Koordinator: Kliniken sind noch voll

„Die Krankenhäuser sind immer noch ausgelastet“, erklärte Professor Christoph Josten, der medizinische Vorstand des Uniklinikums Leipzig. Die sinkenden Infektionszahlenbezeichnete Josten, der auch Krankenhaus-Koordinator in Sachsen ist, als „trügerisch“: Mit 1137 Corona-Patienten auf Normalstationen und 446 schweren Fälle auf Intensivstationen könne von Entwarnung keine Rede sein. Deshalb sei es falsch, den erfolgreichen Weg zu verlassen: „Wenn man jetzt lockert, macht man das auch zu Lasten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitssystems. Doch wir fahren schon seit Langem auf der Felge.“

Montgomery fordert Sachsen auf, mit Lockerungen zu warten

Ähnlich äußerte sich der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Professor Frank Ulrich Montgomery, und appellierte an die Landesregierung: „Warten Sie noch drei bis vier Wochen. Dann sieht die Situation anders als heute aus.“ Auch er warnte davor, dass „die Krankenhäuser sehr schnell mit Omikron volllaufen“ könnten. Kontaktbeschränkungen seien das effektivste Mittel zur Reduzierung von Ansteckungen.

Südafrika-Experte: Omikron-Mutation höchst ansteckend

Bei der Online-Konferenz wurde auch die Gefährlichkeit der Omikron-Mutation diskutiert. „Die Variante ist äußerst ansteckend – aber etwas weniger krank machend als andere Varianten“, sagte Professor Wolfgang Preiser. Der Virologe von der Universität Stellenbosch (Kapstadt) hat Omikron in Südafrika mit entdeckt. Impfungen würden zwar nicht vor Infektionen schützen, berichtete Preiser, aber der Verlauf sei weitaus weniger stark als bei Ungeimpften: „Auf unseren Intensivstation werden ganz überwiegend Menschen behandelt, die nicht geimpft sind.“

Kretschmer: Wir müssen Vorsorge betreiben

Kretschmer stellte seinerseits klar, dass der Freistaat bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag auf ein bundesweit weitgehend einheitliches Vorgehen dringen werde. „Wir müssen Vorsorge betreiben. In der Staatsregierung sind wir davon überzeugt, dass die Omikron-Welle kommt“, sagte der sächsische Regierungschef. Zugleich stellte Kretschmer geringfügige Lockerungen in Aussicht – er warnte aber vor zu hohen Erwartungen.

Wirtschaft und Kultur fordern Öffnungsperspektive

Wirtschaftsvertreter und Kulturschaffende sprachen sich in der Online-Runde für vorsichtige Lockerungen aus. Veronika Hiebl, die Geschäftsführerin der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen, forderte, der Freistaat müsse insbesondere denjenigen Bereichen, die ausschließlich in Sachsen geschlossen sind, eine Öffnungsperspektive bieten – etwa dem Tourismus oder der Kultur. Auch Karsten Günther, Geschäftsführer des SC DHfK Leipzig und Initiator von „Teamsport Sachsen“, mahnte Änderungen an: Es solle nicht nur über Kontaktbeschränkungen gesprochen werden, sondern auch über den Ausbau des Testens, um mehr Schutz zu erreichen.

Von Andreas Debski