Leipzig

Es sind schwere Vorwürfe, die Patient Jürgen Gruner (Name geändert, aber der Redaktion bekannt) gegen eine Ärztin und einen Arzt in Leipzig erhebt. Dass er seinen Namen nicht in der Zeitung sehen will, hat gute Gründe: „Ich gehe fest davon aus, dass ich danach keinen Termin mehr bei einem Arzt in Leipzig bekommen würde.“

Die beiden Mediziner hätten sich nicht um die geltende Corona-Schutzmaßnahmen geschert. „Ich bin einfach schockiert und sauer, weil es nicht nur mich betrifft, sondern weil ich in der Praxis auch viele alte Leute gesehen habe, die wahrscheinlich nie den Mut haben werden, sich irgendwo zu melden oder darüber zu sprechen“, sagt Gruner. Gerade jetzt, wo es noch einmal um eine Verschärfung solcher Schutzmaßnahmen wegen möglicher Mutationen geht, finde er das sehr bedenklich.

„Hier herrscht das Hausrecht“

So gebe es in der besuchten Facharztpraxis in Leipzig-Volkmarsdorf keine Plexiglasscheibe an der Aufnahme und die Mitarbeiter trügen auch keine Maske. Immerhin wurden die Patienten zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes angehalten. Auf die Frage, warum das Personal selbst bei der Untersuchung ohne Maske agiere, lautete die kurze Antwort: „Hier herrscht das Hausrecht der Ärztin.“ Und die Ärztin entscheide das nun mal für sich. Die krude Logik daraus: Das Personal sei nicht verpflichtet, eine Maske zu tragen.

Noch extremere Erfahrungen machte Gruner in Leipzig-Ost. Dort habe der Arzt gesagt: „Nehmen Sie doch die Maske ab. Dann können wir uns besser unterhalten.“ Ein Großteil des Patientengespräches sei dann damit zugebracht worden, dass der Arzt die Überflüssigkeit der Maske nachweisen wollte.

Kammer: Patient muss seine Daten angeben

Gruner hat aber auch andere Erfahrungen gemacht, mit einer Praxis am Ring, in der die FFP2-Maske vorgeschrieben war und – falls erforderlich – dort auch für 1,50 Euro erworben werden konnte. „Selbst die Türklinken wurden zwischendurch desinfiziert“, lobt Patient Gruner. Man habe das Gefühl gehabt, dass in dieser Praxis alles getan werde, um die Patienten zu schützen.

Das betrifft auch die übergroße Zahl der niedergelassenen Ärzte in Leipzig, die an der Belastungsgrenze arbeiten und deren Ruf durch solche Schwarzen Schafe in Mitleidenschaft gezogen wird. Bei der Sächsischen Landesärztekammer sind solche Verfehlungen durchaus bekannt. Allerdings müsse ein Patient, der so etwas erlebt habe, in jedem Fall seine persönlichen Daten angeben. Die „Vorgaben für Verfahren (Name, Anschrift) sind bei der Landesärztekammer durch Gesetz geregelt. Davon können wir nicht abweichen“, heißt es auf LVZ-Anfrage.

„Zahl der Verweigerer stagniert“

Das Tragen von Schutzmasken in Arztpraxen sei schließlich in der Corona-Schutzverordnung geregelt. „Wenn er Arzt sich nicht daran hält, oder Patienten davon abrät, dann verstößt er gegen sinnvolle, notwendige und staatlich vorgeschriebene Infektionsschutzmaßnahmen“, stellt die Landesärztekammer klar.

Nach ihrer Einschätzung stagniert die Anzahl der mutmaßlichen Corona-Verweigerer unter Ärzten aber seit mehreren Wochen. Vermutlich hätten Maßnahmen wie Strafanzeigen, berufsrechtliche Verfahren, Meldung an das Gesundheitsamt und die Approbationsbehörde sowie der Lockdown dazu beigetragen, heißt es.

Wer ist zuständig?

Bei konkreten Hinweisen auf Verstöße in Arztpraxen in Bezug auf die Corona-Pandemie könne man sich eben auch an das örtliche Gesundheitsamt wenden. „Dieses kann selbst oder über das Ordnungsamt Kontrollen vor Ort durchführen und Bußgelder verhängen, wenn Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung vorliegen“, so die Kammer.

Allerdings: So einfach ist es dann doch nicht. Die Stadt Leipzig teilt auf Anfrage mit „Das Gesundheitsamt hat jedenfalls nichts damit zu tun“ und verweist an die Kassenärztliche Vereinigung (KV)Sachsen. Die KV Sachsen sagt: „Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in den Praxen durch Ärzte, Personal und Patienten ist laut Rechtsverordnung nicht freigestellt, also keine Empfehlung und Kann-Option. Daher ist zur Ahndung des Nichteinhaltens der Rechtsverordnung das jeweilige Ordnungsamt zuständig.“

Vom Leipziger Ordnungsamt wiederum war bis Mittwochabend keine Stellungnahme zu erhalten. Zu hoffen ist, dass die Behörde nicht die Landesärztekammer verantwortlich macht. Denn dann hätte sich der Kreis geschlossen. Für Jürgen Gruner ist das in Summe ein unhaltbarer Zustand.

Von Roland Herold