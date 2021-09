Corona-Selbsttests sollen an Sachsens Schulen kostenlos bleiben

Dresden

Die Corona-Selbsttests in den sächsischen Schulen sollen auch künftig kostenlos bleiben. Das Kultusministerium erklärte auf LVZ-Anfrage: Die neue Kostenpflicht solle zwar ab Dezember auch für 12- bis 17-Jährige gelten – allerdings nur für die bisherigen Gratis-Schnelltests in Testzentren und nicht für die Selbsttests in den Schulen.

In Sachsen gilt wieder die Schulbesuchspflicht

Seit dem Schuljahresbeginn am 6. September gilt in Sachsen wieder die Schulbesuchspflicht. Wer nicht geimpft ist oder als genesen gilt, muss sich mindestens zwei Mal wöchentlich testen lassen, bei einer Sieben-Inzidenz über 10 sogar drei Mal. Alternativ können auch Ergebnisse von Schnelltests, die nicht älter als 24 Stunden sind, vorgelegt werden.

Erwachsene müssen ab 11. Oktober für Schnelltests zahlen

Laut einer neuen Bundesverordnung müssen Ungeimpfte ab 11. Oktober für Corona-Schnelltests zahlen. Für eine Übergangszeit bis zum 30. November sollen nur noch Personen einen Anspruch auf Gratis-Tests haben, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Hintergrund ist, dass sich inzwischen auch Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahre gegen Corona impfen lassen können. Generell kostenlos bleiben Schnelltests für jene, die für eine Impfung nicht infrage kommen – darunter Kinder unter 12 Jahre und Schwangere.

Über Inzidenz 35 gilt Testergebnis als Einlassbedingung

Ein negatives Ergebnis ist für Ungeimpfte oberhalb des Inzidenzwertes 35 die Einlassbedingung für alles, was drinnen stattfindet: Das betrifft Restaurants und Einzelhändler genauso wie körpernahe Dienstleistungen oder Kulturveranstaltungen. Die Ergebnisse von schulischen Tests gelten in Sachsen analog als Nachweis.

Kretschmer: Können uns Gratis-Tests nicht mehr leisten

„Wir bezahlen pro Monat in Deutschland eine Milliarde Euro für kostenlose Schnelltests. Das können und müssen wir uns nicht leisten“, erklärte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) via Twitter. Wer am medizinischen Fortschritt nicht teilhaben wolle, „muss in einer Pandemie das Risiko einer Erkrankung tragen und für Tests selbst aufkommen“.

Landeselternrat kritisiert Impfen in Schulen

Der Landeselternrat kritisierte hingegen die in Sachsen geplanten Impfaktionen an den Schulen, die ab 13. September beginnen sollen. „Das Impfen an Schulen hebelt den Schutz der Privatsphäre aus und es birgt die Gefahr, dass es hier keine freie und unabhängige Entscheidung für oder gegen das Impfen von Schülerinnen und Schülern gibt“, kritisieren die Elternvertreter.

Von Andreas Debski