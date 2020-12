Leipzig

Dort, wo sich sonst Leseratten in der LVZ-Autorenarena tummeln, soll nun einer ganzen Pandemie der Garaus gemacht werden. Auf der Neuen Messe in Leipzig läuft der Aufbau des Corona-Impfzentrums dieser Tage auf Hochtouren. Unterm künstlichen Licht des Hallendaches ist der erste von zehn Gängen aufgebaut, durch die künftig Menschen zum Impfen gehen sollen.

„Backen zusammenkneifen“

Von einer „Mammutaufgabe“ spricht Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD), die das DRK als General-Auftragnehmer seit knapp zwei Wochen und mit Unterstützung von Technischem Hilfswerk und Bundeswehr in Angriff genommen habe. Entstanden sei ein „Stück Hoffnung, die wir mit der Zukunft verbinden“. Und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) meint sogar, dass es im Herbst 2021 geschafft sein könnte, die Pandemie zu besiegen. Jetzt gelte es aber erstmal, „die Backen zusammenzukneifen“.

Startbereit werden die Center am 15. Dezember sein. Köpping rechnet aber damit, dass der Impfstoff – der auf 70 Grad minus runtergekühlt werden muss – erst Ende des Jahres oder in der ersten Januarwoche zur Verfügung stehe. Im ersten Quartal 2021 sind deutschlandweit zunächst sieben Millionen Impfdosen der Hersteller Biontech/ Pfizer und Moderna geplant. Laut DRK-Vorstandschef Rüdiger Unger sollen dann täglich rund 1000 Patienten durch das von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen betriebene Impfzentrum in Leipzig gelotst werden.

Das Leipziger Impfzentrum. Quelle: André Kempner

Es muss zweimal geimpft werden

Doch wie funktioniert das Ganze? Denkbar simpel: Nachdem die gefährdetsten Gruppen geimpft sind, wird es möglich sein, auf der Neuen Messe einen Termin zu buchen – telefonisch, per App oder auf einer Homepage. Eine generelle Impfpflicht besteht ja in Deutschland nicht. Bei dieser Buchung gibt es dann gleich noch einen zweiten Termin 14 Tage oder drei Wochen danach. Denn die Impfung muss zweimal erfolgen.

In Messehalle 5 werden Besucher an einer Rezeption in Empfang genommen. Dabeihaben muss man auf jeden Fall die Versichertenkarte der Krankenkasse und – falls vorhanden, aber nicht zwingend – Bescheinigungen über Vorerkrankungen. Dann geht es in eine von zehn etwa 50 Meter langen und rund zehn Meter breiten Einbahnstraßen mit je zwei Impfgängen links und rechts.

Kurze Wartezeit danach

Am Start steht ein etwas provisorisches Wartezimmer mit Videobildschirm für ein 15-minütiges Erklärvideo. Dann ruft der Arzt auf, der auch die Impftauglichkeit prüft. Das passiert in einem geschlossenen Raum mit Liege und Schreibtisch. Ist die Tauglichkeit vorhanden, wird geimpft. Danach geht es wieder in eine Art Nachwarte-Insel, auf der die Patienten durch Trennwände isoliert sind. Gibt es nach 15 bis 30 Minuten keine Komplikationen, verlässt der Patient den Gang, die Halle und fährt nach Hause.

„Zehn Stunden am Tag soll geimpft werden“, sagt DRK-Chef Unger. „Am Wochenende acht Stunden.“ Doch falls erforderlich, auch länger. „Wir sind dabei nicht gefeit davor, dass das eine oder andere am ersten Tag noch nicht klappt“, gibt er zu bedenken. Schließlich sei das Unternehmen eine riesige Herausforderung. „Wir versuchen dann aber, so schnell es geht, Pannen abzustellen.“ Helfer werden übrigens noch gesucht.

Impfung ist kostenlos

Die Impfung selbst wird kostenlos sein, weil die Bundesregierung dafür aufkommt. Insgesamt sollen in Sachsen 13 derartige Zentren entstehen: in Leipzig, Dresden und Chemnitz sowie in den Landkreisen. Wo genau, ist derzeit bei einigen Standorten noch Verschlusssache, da die Verträge dafür noch nicht unterzeichnet sind. Hinzu kommen mobile Teams, die beispielsweise in Pflegeheime fahren werden, um die Bewohner dort zu impfen. Möglicherweise wird es in Zukunft auch noch weitere Außenstellen geben.

Die Reihenfolge der Impfungen

Geimpft werden sollen zuerst Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen, über 80-Jährige sowie Personal mit hohem Ansteckungsrisiko in medizinischen Einrichtungen und in der Altenpflege. Danach folgen Senioren zwischen 75 und 80, Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung und das Personal in den dafür zuständigen Einrichtungen. Anschließend die 70- bis 75-Jährigen sowie Bewohner von Asyl- und Obdachlosenheimen und Mitarbeiter im Öffentlichen Gesundheitsdienst. Hiernach 65- bis 70-Jährige, medizinisches Personal mit geringem Ansteckungsrisiko, Lehrer und Erzieher. Schließlich 60- bis 65-Jährige, Regierungspersonal, Polizei, Mitarbeiter im Einzelhandel und Angehörige der kritischen Infrastruktur.

Und das ist auch noch wichtig angesichts der ganzen Aufregung: Die Toiletten in der Messehalle 5 sind geschlossen. Über Lift oder Treppe erreicht man aber welche auf Ebene +1.

Von Roland Herold