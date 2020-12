„Corona-Spartakiade“: Leipzig erwartet erneut Demo von Masken-Gegnern

Leipzig

Allen Corona-Schutzmaßnahmen und Appellen aus Kliniken, Wissenschaft und Politik zum Trotz wollen sich am Samstag erneut Corona-Leugner in Leipzig versammeln. Seit Wochen wird in sozialen Netzwerken für Proteste in der Innenstadt mobilisiert – inklusive Demonstration um den Ring. Ähnlich wie vor den Auseinandersetzungen am 21. November halten sich die Organisatoren dabei betont im Hintergrund. Videos und Illustrationen, die zur Bewerbung genutzt werden, haben keine Angaben zu Urhebern. Immer wieder wird auch betont, dass es keine Anmeldung der Demonstration geben soll. Und dabei blieb es offenbar auch: Am Donnerstagabend teilte die Stadt mit, dass bis Mittag keine solche Anzeige vorlag. Die Versammlung sei deshalb nicht genehmigt.

Die Corona-Leugner indes wird dies kaum interessieren. Statt den Protest offiziell zu machen, suchten die Organisatoren in den vergangenen Tagen schon nach Schlupflöchern. So wird die geplante Demo inzwischen unter anderem als „Leipziger Corona-Spartakiade“ ausgewiesen – weil sportliche Betätigungen in der sächsischen Corona-Schutzverordnung als triftiger Grund festgeschrieben sind, für den die eigene Wohnung verlassen werden kann. So wollen die Corona-Leugner am kommenden Samstag erst gemeinsam ihre „Knie“ auf dem Augustusplatz „beugen“ und anschließend um den Innenstadtring „Joggen“.

Quarzhandschuhe und „Start der Revolution“

In den Planungen für kommenden Samstag geht es aber auch noch offensiver zu: So behaupt ein User in einer für die anstehende Demo gegründeten Telegram-Gruppe, dass Quarzhandschuhe aufgrund ihrer Kategorisierung als Angriffswaffe nur auf offiziellen Demos nicht erlaubt seien. Er will sich deshalb damit am Samstag in Leipzig die Hände wärmen. Zudem wird derzeit in unterschiedlichen sozialen Medien vielfach auch ein Beitrag geteilt, in dem für den 19. Dezember der Beginn einer bundesweiten Revolution ankündigt wird.

Wie schon bei den Querdenken-Protesten zuvor, ist die Situation für die Behörden äußerst diffus und kaum konkret zu planen. Im Ordnungsamt der Stadt Leipzig wusste man zuletzt vor allem nur von Gegenprotesten – vier Kundgebungen seien dafür angezeigt worden. Am Mittwoch wies die Kommune daraufhin, dass weitere Demos nur dann erlaubt werden, wenn diese bis Donnerstag angezeigt würden. Was vielleicht wie eine letzte Hintertür für Corona-Leugner anmutete, hat einen rechtlichen Hintergrund. Eine solche Frist von 48 Stunden ist in Paragraph 14 des Sächsischen Versammlungsgesetzes festgeschrieben. Alles was danach kommt, kann auch verboten werden.

Anmeldung kurz vor Meldeschluss

Inzwischen ist klar: Das Schlupfloch wurde nicht genutzt. „Die Durchführung der bereits seit längeren beworbenen Veranstaltung der Querdenkerbewegung wurde gegenüber der Versammlungsbehörde nicht bis zum 17. Dezember 2020, 12 Uhr schriftlich angezeigt“, hieß es aus dem Neuen Rathaus. Insofern werde dieses Demonstration laut Allgemeinverfügung untersagt.

Mit Blick auf die Geschehnisse vor drei Wochen durfte allerdings ohnehin bezweifelt werden, dass die Anmeldung einer Demo tatsächlich von jenen kommen würde, die für einen Marsch um den Ring trommeln. Zur Erinnerung: Am 21. November war kurzfristig eine Kundgebung auf dem Augustusplatz angezeigt worden, die dann aber nicht einmal eröffnet werden konnte. Stunden später versammelten sich dann mehr als 500 Personen koordiniert auf dem Markt und versuchten trotz Verbots auf dem Ring zu demonstrieren. Die Polizei konnte den Marsch in der Großen Fleischergasse stoppen. Aufgrund der undurchsichtigen Gesamtlage war die Leipziger Innenstadt für Stunden im Ausnahmezustand.

Von Matthias Puppe