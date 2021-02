Corona-Spucktest für Laien: Können Schulen in Sachsen so schneller öffnen?

Leipzig

Mit der Einführung von Antigen-Schnelltests, die auch Laien anwenden können, wächst die Hoffnung auf mehr Normalität in der Corona-Pandemie. Konzertveranstalter und Restaurantbesitzer sehen Licht am Ende des Tunnels. Vor allem aber in Schulen könnte die breite Anwendung einfacher Virus-Checks – darunter auch sogenannte Spucktests – eine baldige Rückkehr zur Normalität ermöglichen. Allerdings: Noch sind die vereinfachten Testverfahren für Laien nicht zugelassen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte geht aktuell davon aus, dass es im März die ersten Sonderzulassungen erteilen kann.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass mit den Laien-Schnelltests die Öffnung der Schulen schneller geht, hält auch das Landesamt für Schule und Bildung für durchaus möglich. „Wenn es dafür grünes Licht gibt, stehen wir dem sehr aufgeschlossen gegenüber“, erklärt Behördensprecher Roman Schulz, „es wäre einem geregelten Schulbetrieb förderlich.“ Bisher werden überwiegend Lehrkräfte getestet – allerdings mit aufwändigeren Verfahren.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte in der vergangenen Woche angekündigt, zum einen ab 1. März kostenlose Schnelltests durch geschultes Personal zu ermöglichen und zum anderen demnächst auch Laientests zuzulassen. Diese könnten gegen einen Eigenanteil von einem Euro verkauft werden. Auch Spahn betont: „Diese Möglichkeiten können zu einem sicheren Alltag beitragen, gerade auch in Schulen und Kitas.“

Serumwerk Bernburg steht mit Spucktests in den Startlöchern

Positive Signale kommen auch zur Frage, ob nach der Zulassung genügend Test-Kits zur Verfügung stehen. Im Serumwerk Bernburg heißt es, man könne sofort liefern. Ursprünglich hatte die Unternehmensgruppe (rund 400 Mitarbeiter, knapp 80 Millionen Euro Jahresumsatz) im vergangenen Jahr nach Lösungen für Antigen-Schnelltests der Belegschaft ohne Nasen-Rachen-Abstrich gesucht. Fündig wurden die Bernburger bei einem Anbieter in Südkorea. Das Kit mit dem Namen „PCL Covid 19 Ag Gold Saliva“ funktioniert ganz einfach: 30 Sekunden lang wird Spucke im Mund gesammelt und in ein Röhrchen gegeben, das dann verschlossen und geschwenkt wird. Dann gibt man die Probe auf eine Karte und hat innerhalb von zehn bis 15 Minuten ein Ergebnis. Das Serumwerk gibt die Sensitivität mit 95 Prozent an – demnach würden 95 Prozent der Infizierten erkannt.

Inzwischen wird der für Fachpersonal zugelassene Test auch vertrieben. Mehrere Hunderttausend Kits hat das Serumwerk bereits ausgeliefert – zum Beispiel an Ärzte, Apotheken und Unternehmen mit einem Betriebsarzt. „Wir haben die Hoffnung, dass auch die Zulassung für Laien in zwei bis drei Wochen kommt“, erklärt Business-Development-Director Hans Teuschler. Sollte das klappen, könne Bernburg einige Millionen Tests pro Monat vertreiben. Das Produkt könnte auch in Kitas und Schulen angewandt werden; in Sachsen-Anhalt ist das Serumwerk dazu bereits in Verhandlungen mit der Landesregierung.

Viele Apotheken stehen in den Startlöchern, sie wissen aber noch nicht, welcher Anbieter tatsächlich die Zulassung für die Anwendung durch Laien erhält. Neben dem über Bernburg importierten Produkt aus Südkorea gibt es Tests im Gurgelverfahren oder solche, die keinen Abstrich im tiefen Nasen-Rachen-Raum erfordern, sondern bloß im vorderen Nasenbereich.

Lohnen sich professionelle Schnelltests durch Apotheken bald nicht mehr? Schon jetzt bieten viele Apotheken Schnelltests an – gegen Gebühr und durchgeführt von geschultem Personal. Michael Gäbe, leitender Apotheker der Leipziger Adler-Apotheke, ist skeptisch, dass dieses Angebot ausgeweitet wird, wenn die von Bundesgesundheitsminister ab 1. März angekündigten kostenlosen Schnelltests kommen. „Alles, was hilft, die Infiziertenzahlen zu senken, ist ein Fortschritt“, sagt Gäbe. Zu klären seien aber noch die Abrechnungsmodalitäten. Schließlich müssen Apotheken abgesperrte Bereiche einrichten, Schutzausrüstung beschaffen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen. Ob sich solche Investitionen lohnen, stellen viele Pharmazeuten in Frage – erst Recht, wenn der Schnelltest für jedermann kommt, der Zuhause durchgeführt werden kann.

„Gebrauchsanweisung muss narrensicher sein“

Die ersten Angebote flattern den Pharmazeuten bereits ins Haus. Die meisten Apotheker rechnen damit, dass bestimmte Schnelltests schon in den kommenden Wochen für Laien zugelassen werden. Nötig für eine solche Freigabe sei neben einer speziellen Zertifizierung vor allem eine entsprechende Gebrauchsanweisung, sagt Friedemann Schmidt, Präsident der Sächsischen Landesapothekerkammer. „Die muss narrensicher erklären, wie ich diesen Test fehlerfrei bei mir selbst, meiner Frau oder meinem Nachbarn durchführe“, sagt der Inhaber der Seume-Apotheke in Leipzig-Knauthain. „Das ist eine Herausforderung und keinesfalls trivial.“ Die derzeitigen Beipackzettel richten sich jedenfalls bisher ausschließlich an fachkundiges Personal.

Claudia Heinrich von der Flora Apotheke in Lindenau wurde in den vergangenen Tagen immer wieder von Kunden angesprochen. Bisher muss sie die noch vertrösten. Hersteller von Gurgeltests hätten ihre Produkte auch schon angeboten. „Wir warten aber noch den Zulassungsprozess ab.“ Erst dann würden die entsprechenden Kits bestellt.“

„Alle sind in Startposition; wir bereiten den Verkauf vor, noch ist aber nicht klar, welcher Hersteller wann den Zuschlag erhält“, sagt Michael Gäbe, leitender Apotheker der Leipziger Adler-Apotheke. Wenn das feststehe, könne man das Produkt innerhalb von zwei bis drei Wochen vorrätig haben.

Sorge vor verheimlichten Test-Ergebnissen

Laien-Schnelltests werden von einigen Experten schon seit langem verlangt; der Hallenser Virologe Alexander Kekulé zum Beispiel hatte sie schon im vergangenen Frühjahr gefordert. Kritiker befürchten, dass manche Privatpersonen ein positives Ergebnis aus Sorge vor Isolation verheimlichen könnten. „Das muss geklärt werden“, betont auch Landesapothekerchef Schmidt. Geschultes Personal ist bei einem Virusnachweis zur Meldung ans Gesundheitsamt verpflichtet – und es geht für den Infizierten in die häusliche Isolation. „All das muss bei einem positiven Laientest natürlich auch passieren; die Menschen müssen ganz genau wissen, was zu tun ist.“ Hinzu komme die eingeschränkte Aussagefähigkeit von Antigen-Schnelltests, gibt Schmidt zu bedenken. Denn: Diese bilden vor allem eine Momentaufnahme zur aktuellen Infektiosität einer Person ab.

An dieser Stelle setzt auch die Generalkritik von Dr. Stephan Borte an. Die Antigen-Schnelltests seien oft nicht so sicher wie es die Hersteller kommunizieren würden, warnt der Chefarzt für Labormedizin am Klinikum St. Georg. Die Sensitivität – also der Anteil der erkannten Infektionen – liege etwa bei den Laientests eher im Bereich von nur 50 Prozent, mahnt Borte und führt eine im „Journal of Clinical Medicine“ veröffentlichte Studie an. Manche Verfahren würden nicht so gut ansprechen. Besonders in einer sehr frühen oder sehr späten Phase der Infektion könne das Ergebnis ungenau sein. „Man erkennt einfach nicht so viel, wie bei professionellen PCR-Nachweisen“, sagt Borte. „Das ist wie beim Sterne beobachten: Wenn ich mich auf den Augustusplatz stelle, sehe ich nur wenige. Fahre ich in eine Sternwarte, habe ich ein ganz anderes Bild.“ Der Mediziner befürchtet durch die fehlende Erfassung von positiven Heimtests zudem Probleme für den Infektionsschutz und eine trügerische Sicherheit in der Bevölkerung.

PCR-Schnelltest in Leipzig entwickelt

Borte hat zusammen mit Professor Svante Pääbo vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie ein anderes Verfahren entwickelt; es wird demnächst im Fachjournal „nature communications“ vorgestellt, ein Pre-Print liegt bereits vor. Das Verfahren sei etwas aufwändiger als ein Antigen-Schnelltest, aber mit 95 Prozent Sensitivität sicherer, sagt Borte. Eine Gurgelprobe kommt in ein Röhrchen, das dann erhitzt wird. Nach einer halben Stunde wird ein Feld des Reagenzglases per Handy-App gescannt, das Ergebnis wird sichtbar – und vor allem erfasst. Das Verfahren sei bereits in einem vierwöchigen Probelauf an einem Leipziger Pflegeheim erfolgreich auf seine Praxistauglichkeit untersucht worden, betont Borte. Leider gebe es auf das Produkt, eine Art Schnelltest nach der genaueren PCR-Methode, bisher kaum Resonanz.

Von Björn Meine, Maximilian Hempel