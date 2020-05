Corona-Studie: Leipziger Mediziner untersuchen Schulkinder in Sachsen

Leipzig

Leipziger Mediziner untersuchen ab nächste Woche tausende sächsische Schüler und Lehrkräfte auf Sars-Cov-2-Infektionen. Die Studie wird vom Team der LIFE Child Ambulanz der Universität Leipzig unter Leitung von Prof. Dr. Wieland Kiess, dem Direktor der Kinderklinik am Universitätsklinikum Leipzig, durchgeführt. „Wie sehr Kinder Virusträger sind, ist bislang völlig unbekannt. Da erhoffen wir uns nun wichtige Erkenntnisse“, sagt Kiess der LVZ. Er selbst begrüße es, dass der Schulbetrieb wieder losgegangen ist und dass auch die Kitas wieder offen sind. Aber mit der Öffnung seien auch Unsicherheiten bei Eltern, Schülern und Lehrkräften verbunden. Ziel der Studie sei es daher, den aktuellen Infektionsstand zu ermitteln, zu erkennen, ob die Infektionszahlen ansteigen mit dem Schulbetrieb oder nicht. „Es geht darum, ein möglichst genaues Bild zu bekommen und allen Beteiligten mehr Sicherheit zu vermitteln.“ In Auftrag gegeben haben diese Studie zwei sächsische Ministerien, das Kultus- und das Wissenschaftsministerium.

So läuft die Untersuchung

Ziel ist die Erfassung und Kontrolle des Infektionsgeschehens bei Schülern und Lehrkräften. Dazu werden an ausgewählten Schulen in ganz Sachsen Erhebungen durchgeführt. Untersucht werden freiwillig teilnehmende Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler, wobei die teilnehmenden Klassen zufällig bestimmt werden. Getestet wird sowohl, ob eine aktuelle Infektion vorliegt, als auch, ob durch eine vorangegangene Infektion bereits Antikörper gebildet wurden. Der Test auf eine Infektion erfolgt mittels eines Rachenabstrichs. Für einen Antikörpertest wird eine Blutentnahme benötigt. „Wir testen mehrere tausend Schüler an insgesamt 15 Schulen, je fünf in Leipzig, in Dresden sowie in Zwickau und Werdau. Getestet wird zu drei verschiedenen Zeitpunkten“, erläutert Kiess. Die erste Untersuchungswelle mit Abstrichen und Blutentnahmen startet am Mittwoch. Es folgen zwei Verlaufsuntersuchungen – im Sommer und zu Beginn des neuen Schuljahres im Herbst diesen Jahres.

Noch kein einziges infiziertes Kind in der UKL-Kinderklinik

„Ich gehe davon aus, dass im Moment die Durchseuchung bei Kindern sehr gering ist. Wir hatten in der Universitätskinderklinik kein einziges Kind, das coronapositiv war. Dasselbe berichtet mir mein Amtsbruder in Dresden“, sagt Kiess. Die Dresdner Unikinderklinik erstelle eine ähnliche Studie – allerdings in Kitas, erklärt Kiess, „so dass sich beide Studien sehr gut ergänzen und wir ein umfassendes, aussagekräftiges Bild erhalten“.

Die beteiligten Schulen seien informiert. „Meine Kollegen waren in mehreren Schulen, um alles zu besprechen, wir brauchen natürlich die Einwilligung der Eltern“, erklärt der Leiter der Studie. „Da hier ausschließlich symptomfreie Kinder und Lehrkräfte getestet werden, erfüllt diese Studie nicht nur eine wichtige Funktion im Rahmen des Infektionsschutzes an sächsischen Schulen, sondern schafft zusätzlich Klarheit in Bezug auf die umstrittene tatsächliche Häufigkeit symptomfreier Infektionen speziell bei Kindern“, erläutert Wieland Kiess weiter. „Wir hoffen auf eine möglichst hohe Beteiligung an den ausgewählten Schulen, da die Aussagekraft der Ergebnisse mit jedem weiteren Probanden steigt“, so Kiess. Bis zu 5000 Schüler könnten theoretisch getestet werden, Kiess rechnet aber mit 2000 bis 3000 Teilnehmern. Getestet werden Schüler der Klassen 1 bis 8.

