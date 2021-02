Dresden

Sonnabend, 9. Januar: Ich bin am anderen Ende der Stadt bei Freunden zum Abendessen. Und plötzlich ist da diese Müdigkeit. Ich verabschiede mich um 21 Uhr ins Bett. So kenne ich mich nicht, ich bleibe eher bis ein Uhr wach.

10. Januar: Nach 13 Stunden Tiefschlaf wache ich auf, mit Kopfschmerzen. Mein Körper fröstelt. Der Nachbar in der Wohnung unter mir ist Intensivarzt in Dresden-Friedrichstadt. Ich erzähle ihm, dass ich mich krank fühle. Von Weihnachten, als ich bei meinen Eltern war, habe ich noch ein paar Schnelltests übrig. Am Nachmittag steht der Nachbar vor meiner Tür. Er trägt Schutzkleidung, Visier und FFP3-Maske. So sieht er auch auf der Arbeit aus. Er streicht mich ab. Der Test ist negativ.

11. Januar: Meine Haut fühlt sich extrem sensibel an. Wenn ich die Decke hochziehe oder das Kissen wende, schmerzt es fast. Ich habe kein Fieber, keine Atemnot. Der Nachbar macht zur Sicherheit einen zweiten Schnelltest – wieder negativ. Er sagt, ich soll mich ausruhen.

12. Januar: Ich schlafe viel. Am Telefon erzählen meine Eltern, dass ihr Nachbar an Corona gestorben sei. Er war Anfang 70.

In Sachsen sterben allein an diesem Dienstag 129 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Infektion. Insgesamt sind in Sachsen damit heute 4314 Menschen an Corona gestorben. Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer spricht von den „schwersten Wochen der Pandemie“.

13. Januar: Ein dritter Schnelltest ist negativ. Ich huste mir die Lunge aus dem Hals. Die Kopfschmerzen bleiben. Dazu kommt, dass mir nichts mehr schmeckt. Seit ich in den Neunzigern ein paar Monate in London studiert habe, bin ich passionierter Darjeeling-Tee-Trinker. Aber der schmeckt jetzt nur noch wie billiger Beuteltee.

„Die 800 Meter zum Arzt fahre ich Auto“

16. Januar: Ich bin extrem schlapp. Seit drei Tagen war ich vielleicht drei, vier Stunden nicht im Bett. Duschen ist so anstrengend, dass ich danach eine Stunde schlafen muss. Nachts schlafe ich immer eine halbe Stunde, dann liege ich eine halbe wach, immer im Wechsel.

17. Januar: Ich kann mich nicht erinnern, jemals so krank gewesen zu sein. Eigentlich bin ich immer gesund. Mit 20 habe ich Hockey in der Zweiten Bundesliga gespielt. Bis vor einigen Jahren noch hobbymäßig Fußball, bis die Knie nicht mehr mitmachten.

18. Januar: Die 800 Meter zu dem Arzt, bei dem ich vormittags den PCR-Test mache, fahre ich mit dem Auto. Ich schaffe es sonst nicht. Abends um sieben prüfe ich das Testergebnis per QR-Code: Ich bin positiv. Ich schreibe auf Twitter, wie es mir geht. Es fällt mir schwer. Für ein paar Zeilen brauche ich anderthalb Stunden.

Die Zahl der Infektionen in Sachsen nimmt wieder ab. Am Montag wurden 3500 Schülerinnen und Schüler mit Schnelltests abgestrichen. Neun sind positiv. „Also ein ganz ganz kleiner Anteil“, sagt Michael Kretschmer abends in einer politischen Talkshow.

„Ich muss mich zum Trinken zwingen“

19. Januar: Mein körperlicher Zustand ist unverändert. Ich liege im Bett und frage mich, wo ich mich angesteckt haben könnte. Ich bin immer mit FFP2-Maske rumgelaufen, habe kaum Leute getroffen. Ich trage das Testergebnis in meine Corona-App ein. Die Leute, die ich getroffen habe, rufen mich jetzt an, weil auf ihren Corona-Apps die roten Ampeln angehen. Sie fragen: „Kommt das von dir?“ Dann wünschen sie mir gute Besserung und machen sich einen eigenen Testtermin. Auf Twitter wünschen mir hunderte Menschen, die ich nicht kenne, gute Besserung.

20. Januar: Ein bisschen froh bin ich, dass der Test positiv ist. Immerhin weiß ich jetzt, woher die Symptome kommen. Im Bett sehe ich mir Youtube-Videos von anderen Corona-Infizierten an, die ohne das Gesicht zu verziehen in rohe Zwiebeln beißen oder ein Glas puren Zitronensaft trinken. Mein Geschmackssinn ist noch da. Er wird eher intensiver, seltsam. Die Tests der Freunde sind alle negativ. Ich habe offenbar niemanden angesteckt.

21. Januar: Mein Geschmackssinn spielt völlig verrückt. Alles schmeckt intensiv, aber ekelhaft. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wie eine Reizexplosion, aber ganz schlimm. Ein Freund stellt mir Säfte vor die Tür, ich kann sie nicht trinken. Ein Brötchen mit Wurst oder Käse geht erst recht nicht. Sogar Wasser schmeckt furchtbar eklig. Ich muss mich zum Trinken zwingen.

„Ich bade, weil duschen zu anstrengend ist“

22. Januar: Es geht nicht bergauf, kein bisschen. Wohin soll das führen? Vor 20 Jahren hatte ich eine Autoimmunkrankheit. Mein Körper begann, seine eigenen Nerven zu bekämpfen. Dass ich damals heil rauskam, war großes Glück. Wenn ich daran denke, gibt es mir auch für Corona-Hoffnung.

In Dresden oder Leipzig liegen die Inzidenzwerte unter 200. Michael Kretschmer bittet die Städte, auf Lockerungen zu verzichten: „Wir dürfen jetzt nicht nachlassen.“ Außerdem kündigt er an, eine Video-Debatte mit selbsternannten „Corona-Rebellen“ führen zu wollen.

23. Januar: Ich lese in den Nachrichten, dass auch junge Menschen an Corona sterben. Später erzählt mir ein Freund, der Lehrer ist, dass zwei seiner Arbeitskollegen an Corona gestorben sind. Einer von ihnen war jünger als ich.

24. Januar: Die zweite Woche war schlimm. Ich war total platt. Wenn ich ein paar Sekunden stehe, will ich mich sofort wieder hinlegen. Ich bade, weil Duschen zu anstrengend ist. Manchmal sitze ich stundenlang im Sessel. Früher war ich Ingenieur, seit ein paar Jahren bin ich praktisch in Halbpension. Seitdem restauriere und verkaufe ich Oldtimer. Einem Herrn, der sich für einen roten Mercedes interessiert, schreibe ich: „Wir machen das in zwei Wochen.“ Wenn Freunde oder Verwandte anrufen, gehe ich nicht ran, weil telefonieren zu anstrengend ist.

„Verfickte Corona-Leugner“

25. Januar: Ich habe heute ein Stück Toastbrot gegessen. Mittlerweile habe ich zehn Kilogramm abgenommen.

26. Januar: Leider habe ich mich auf Twitter ein bisschen im Ton vergriffen, ich habe von „verfickten Corona-Leugnern“ geschrieben. Jetzt fühlen sich offenbar einige angesprochen. Eine Frau wirft mir „aggressives Antifa-in-die-Fresse-Gehabe“ vor. Ich lasse meinen Tweet stehen. Normalerweise gehe ich montags regelmäßig zu den Pegida-Gegendemos, da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund. Es melden sich jetzt auch Corona-Leugner.

27. Januar: Ich frage mich, ob ich verantwortlich dafür bin, die Leugner zu überzeugen, mit ihnen zu reden. Ich fühle mich eher verantwortlich, ihnen öffentlich zu widersprechen. Das mache ich nun aus dem Bett per Twitter. Es ist schon verrückt: Ich liege hier ernsthaft krank im Bett – und draußen behaupten fremde Menschen, ich bildete mir das nur ein.

Michael Kretschmers Gespräch mit den „Corona-Rebellen“ verläuft sachlich, aber weitgehend ergebnislos. Die Gruppe verlangt ein zweites Gespräch. In Dresden können ab sofort Quarantäne-Verweigerer in einer leerstehenden Flüchtlingsunterkunft inhaftiert werden.

29. Januar: Wenn ich zurückrechne, bin ich heute seit fast drei Wochen, seit 21 Tagen, krank. Meine Freundin hat mir Hühnersuppe vor die Tür gestellt, die konnte ich gut essen, der Geschmack wird langsam wieder normal. Sie hat auch Blumen gebracht. Ich fühle mich langsam besser. Auf Twitter lese ich von Leuten, die mit Langzeitbeschwerden zu kämpfen haben.

„Seit gestern spüre ich Druck auf der Lunge“

2. Februar: Ich habe einen PCR-Test gemacht – negativ! Ich bin also offiziell nicht mehr ansteckend. Ich mache Spaziergänge an der Elbe, das fühlt sich gut an. Das Schlappsein geht allmählich weg. Die Corona-Leugner blocke ich nur noch, anstatt ihnen zu antworten. Es nützt nichts.

3. Februar: Seit gestern spüre ich einen seltsamen Druck auf der Lunge, zum ersten Mal seit der Erkrankung. Wenn ich tief einatme, fühlt es sich an, als würde sich ein Ring darum schließen. Ich gehe noch mal zum Arzt.

8. Februar: Das Wochenende war weitgehend normal. Wenn ich im dritten Stock meiner Wohnung ankomme, schnaufe ich nicht. Aber ich fühle mich sehr erschöpft, etwa wie nach zwei Stunden Fußball spielen. Den Mercedes-Termin habe ich abgesagt – es liegt zu viel Schnee.

10. Februar: Nachher fahre ich in die Werkstatt, um einen Wagen zu restaurieren. Nächste Woche soll der rote Mercedes verkauft werden. Der Druck auf der Lunge ist unverändert. Ich bin schlapp. Das scheint erstmal zu bleiben. Und was weiß ich, was noch alles kommt.

*Name von der Redaktion geändert

