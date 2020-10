Dresden

Die sächsische Landesregierung hat im Zuge der Corona-Pandemie erneut harte Einschränkungen beschlossen. Gelten werden sie ab Montag und dann bis zum Ende November. Damit solle die Corona-Welle gebrochen werden, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU). „Wir wünschen uns alle ein Weihnachten, das wir mit der Familie verbringen können“, begründete er die Einschnitte. Danach würden dann vermutlich noch einmal zwei weitere schwere Monate folgen.

Schließungen von A(usbildungseinrichtung bis Z(oo)

Geschlossen werden laut Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) ab Montag unter anderem Gaststätten (ausgenommen der Außer-Haus-Verkauf) und Bars, Aus- und Fortbildungseinrichtungen, die nicht der schulischen oder beruflichen Bildung dienen, Freibäder, Hallenbäder, Kurbäder, Thermen, Saunen, Dampfbäder, Fitnessstudios (soweit damit nicht medizinisch notwendige Behandlungen verbunden sind), Spielhallen und Wettannahmestellen. Anlagen des Freizeit- und Amateursportbetriebs können auch nicht mehr genutzt werden. Dagegen sind Individual- oder Schulsport weiter möglich.

Anzeige

Auch Theater, Opernhäuser, Kinos, Konzertsäle, Musiktheater, Musikschulen und Museen machen dicht. Zoos, Botanische Gärten, Freizeit- und Vergnügungsparks ebenso. Untersagt sind bis Ende November Volksfeste, Jahrmärkte und Weihnachtsmärkte. Geschlossen bleiben Diskotheken, Tanzlokale, Clubs, Museen, Musikschulen, Zirkusse. Auch Busreisen sind nicht mehr möglich.

Keine touristischen Übernachtungen

Touristische Übernachtungsangebote gibt es ab Montag vorerst auch nicht mehr. Private Reisen und Besuche von Verwandten sollen außer aus triftigen Gründen nach Möglichkeit unterbleiben. Möglich sind hingegen weiterhin Gottesdienste, Beisetzungen oder auch Friseurbesuche. Auch Einkaufen bleibt erlaubt, wobei pro Kunde zehn Quadratmeter Einkaufsfläche zur Verfügung stehen müssen. Einrichtungen, die geöffnet bleiben, brauchen auf jeden Fall ein Hygienekonzept.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Mund-Nasenschutzmasken müssen künftig in Fußgängerzonen, in Bus und Bahn, auf Bahnhöfen, in Taxis, Läden, Gesundheits- und öffentlichen Einrichtungen, in Pflegeheimen und Krankenhäusern sowie in Schulen getragen werden.

Gesundheitsämter überlastet

„Wir sind dafür gewählt worden, Schaden von diesem Land abzuhalten“, sagte Kretschmer. Es habe auch nicht an der Hotellerie, Gastronomie oder Sportvereinen gelegen, die die Hygienemaßnahmen letztendlich hervorragend umgesetzt hätten. „Das wissen wir als Landesregierung zu schätzen.“ Wohl aber an der Überlastung der Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Infektionen. „Wir schaffen es nicht, jeden Tag 20 000 bis 30 000 Menschen zu kontaktieren“, erläuterte Kretschmer. Darum führe letztendlich kein Weg an den neuerlichen Einschränkungen vorbei.

Lesen Sie auch: Neue Corona-Schutzverordnung in Sachsen: Kein Amateursport

Drei-Stufen-Modell an Schulen

Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) sagte, man habe sich in Bezug auf Schutzmaßnahmen an Schulen auf ein dreistufiges Modell verständigt: So gelte in der Primarstufe die Empfehlung zum Tragen einer Schutzmaske, aber keine Pflicht. In der Sekundarstufe I müssen im Schulgebäude und -gelände Masken getragen werden. In der Sekudarstufe II besteht auch im Unterricht eine Maskenpflicht. Ausnahmen könnten überall dort gewährt werden, wo größere Abstände möglich sind.

Laut Justiz- und Gleichstellungsministerin Katja Meier (Grüne) könnten weiterhin stationäre Demonstrationen mit Masken und Mindestabstand stattfinden. Für Alleinerziehende bestehe die Möglichkeit, sich mit fünf weiteren Personen in der Öffentlichkeit zu treffen.

Kretschmer gibt Regierungserklärung ab

Die neue Corona-Schutzverordnung soll aller Voraussicht nach spätestens am Sonnabend veröffentlicht werden. In Sachsen waren am Freitag 17 194 Menschen an Corona erkrankt, 1132 mehr als am Vortag. 16 Menschen starben. In den Kliniken befinden sich derzeit 749 Patienten wegen Covid 19, davon 156 auf einer Intensivstation.

Zuvor hatten sich Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Ministerpräsidenten am Mittwoch per Videoschalte auf weitere einschneidende Maßnahmen für den November verständigt. Kretschmer will am kommenden Mittwoch im Landtag eine Regierungserklärung zur Corona-Pandemie abgeben.

Von Roland Herold