Dresden

Bund und Länder beraten am Dienstag über neue Corona-Regeln und -Strategien. Vor dem Gipfel ist bereits deutlich geworden, dass die Auffassungen in einzelnen Punkte weit auseinanderliegen. Die Leipziger Volkszeitung fasst zusammen, welche Position Sachsen bei den wichtigsten Punkten einnimmt – und worauf die Landesregierung besonderen Wert legt.

Sachsen für Aus der kostenlosen Tests

Kostenlose Coronatests: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und sein niedersächsischer Amtskollege Stephan Weil (SPD) haben sich unter anderem festgelegt: Die kostenlosen Corona-Tests für alle Bürger soll es ab Herbst nicht mehr geben. Zumindest für jene Bürger, die sich gegen das Virus impfen lassen könnten. Auch Sachsen kann sich für diesen Ansatz erwärmen. Die Impfquote im Freistaat ist schließlich im deutschlandweiten Vergleich weiterhin niedrig: Warum also nicht beim Geldbeutel ansetzen und so die Unwilligen überzeugen?

„Wir halten es für richtig, die Tests ab einem bestimmten Zeitpunkt im Herbst nicht mehr kostenfrei anzubieten“, teilt das Sozialministerium mit. „Und zwar dann, wenn alle die Möglichkeit hatten, sich vollständig impfen zu lassen.“ Das Ministerium plädiert aber für eine „langfristige Ankündigung“, damit sich jede und jeder darauf einstellen kann.

Zweifel bei neuen Indikatoren

Inzidenzwert: Nicht nur in Sachsen wird diskutiert, ob der Inzidenzwert künftig der ausschlaggebende Parameter für Lockerungen oder Lockdown sein soll. Aus der sächsischen Koalition gab es bereits die ersten Stimmen, die ein Abrücken von der bisherigen Strategie und weitere Indikatoren forderten. Allerdings ist die Lage kompliziert, wie sich zeigt: Sachsen hält einen Vorschlag der Gesundheitsministerkonferenz, der unter anderem den Wert der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner und die Situation auf den Intensivstationen berücksichtigen würde, für wenig zielführend. Zu kompliziert sei das System, zu intransparent.

Dennoch haben sich Akteure wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Montag vor den Bund-Länder-Beratungen noch einmal für neue Indikatoren ausgesprochen. Ein Ausweg könnte darin liegen, dass ein neues Konzept nicht mit der nächsten Corona-Schutzverordnung Ende August in Sachsen etabliert wird, sondern erst später.

Nachteile für Ungeimpfte?

Umgang mit Ungeimpften: Einer der größten Konfliktpunkte dürfte sein, inwieweit es künftig Einschränkungen für Nicht-Geimpfte gibt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich prinzipiell für ein Konzept ausgesprochen, das unter dem Kürzel „2G“ firmiert. Demnach sollen Geimpfte und Genese Vorteile genießen – also nur noch diese Gruppen bei steigenden Infektionszahlen beispielsweise Zugang zu Kultur- und Sportveranstaltungen erhalten.

Allerdings lehnen andere Regierungschefs wie Laschet derartige Vorschläge ab. Sie wollen, dass auch ungeimpfte Personen mit einem negativen Test keine Einschränkungen haben: „3G“ wird dieses Prinzip genannt, weil es neben Geimpften und Genesen auch Getestete bevorteilt.

Debatte über „Prämien“ nach Impfung

„Prämien“ für Geimpfte: Nicht nur in Sachsen, in ganz Deutschland ist zuletzt eine gewisse Impfmüdigkeit zu spüren gewesen. Die Impfkampagne ist erlahmt: Auch Sachsen hat Lieferungen von Impfdosen storniert. Die Länderchefs wollen mit dem Bund deswegen über „Prämien“ nachdenken, die die Impfung attraktiver machen. Der Vorschlag von Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU), Beschäftigten im öffentlichen Dienst zwei zusätzliche Urlaubstage zu gewähren, könnte in der Runde eine Rolle spielen, heißt es aus der Landesregierung.

Im Freistaat selbst sind die Überlegungen dazu noch nicht konkreter geworden. Man warte die Beratungen ab, teilt das Innenministerium mit. Danach werde man möglicherweise neue Details nennen können.

Von Kai Kollenberg