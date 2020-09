Corona-Test aus Leipzig darf in Apotheken nicht verkauft werden

Leipzig

Es klang so einfach: Anfang der Woche stellte die Firma Adversis Pharma in Leipzig einen Antikörper-Schnelltest vor, mit dem jeder zu Hause selbst testen könne, ob er schon eine Corona-Erkrankung durchgemacht hat oder nicht. Erhältlich sein sollte dieser ab 1. September für 49 Euro über die Apotheken. Entstanden ist der Schnelltest als gemeinsames Forschungsprojekt mit der Universität Leipzig. Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) kam zur Präsentation.

Kein Verkauf an Privatpersonen

Nicht bedacht wurde dabei aber offensichtlich, dass die Apotheken diesen Test gar nicht an Privatpersonen verkaufen dürfen. „Denn Apothekern ist es nicht gestattet, an Endverbraucher Corona-Schnelltests abzugeben“, erklärt Deutschlands oberster Apotheker Friedemann Schmidt gegenüber der LVZ. Dabei spiele es keine Rolle, ob der Test das Virus direkt nachweist oder Antikörper gegen eine Infektion mit Covid-19.

Die Abgabe entsprechender In-vitro-Tests sei nur an medizinische Fachkreise erlaubt, so der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ( ABDA). „Das Problem war eigentlich bekannt, die Firma hätte das vorher wissen und auf uns zukommen können“, so Schmidt, der auch Präsident der Sächsischen Landesapothekerkammer ist. Das Infektionsschutzgesetz besage, dass keine Tests an Laien abgegeben werden dürfen, mit denen sich Krankheiten nachweisen lassen, die im Infektionsschutzgesetz verankert sind.

Ausnahmeregelungen möglich

Das Robert-Koch-Institut könne Ausnahmeregelungen erlassen, dies sei aber nicht erfolgt, so der Leipziger Apotheker. Auch Dr. Frank Bendas, Geschäftsführer der Sächsischen Landesapothekerkammer, bestätig gegenüber der LVZ: „Die aktuelle Rechtslage bindet uns die Hände.“

Der Verkauf des sächsischen Coronatests AProof wäre somit rechtswidrig. Nur Ärzte, Krankenhäuser, Gesundheitsämter und andere Gesundheitseinrichtungen könnten den Test erwerben, erläutert Schmidt. Natürlich würden die Apotheken den Test auch an Privatpersonen abgeben, aber dazu müsse erst Rechtslage geändert werden. Und er gibt zu bedenken, dass dabei auch die Folgen bedacht werden müssten: Was passiere, wenn der Test positiv sei? Melde dies das Labor an das Gesundheitsamt?

Apothekern drohen Geldbußen

Mathias Arnold, Vizepräsident der ABDA, unterstreicht ebenfalls, dass es kein böser Wille der Apotheken sei. „Wenn die zuständigen Behörden in Zukunft die Ansicht vertreten sollten, dass Endverbraucher entsprechende Selbsttests bekommen können, wäre dies durch eine Bekanntmachung des Robert-Koch-Instituts oder eine Änderung der Medizinprodukteabgabeverordnung rechtlich leicht umsetzbar. Aber solange dies nicht geschieht, dürfen Apotheken keine Corona-Tests an Endverbraucher abgeben“, beschreibt er die rechtliche Lage. Sollte ein Apotheker entgegen dem Verbot einen Schnelltest an Patienten abgeben, wäre dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet werden könne.

Blut aus der Fingerkuppe

Bei dem Test, der vom Biotechnologisch-Biomedizinischen Zentrum (BBZ) der Uni Leipzig unter Leitung von Professor Ralf Hoffmann in Zusammenarbeit mit Professor Jörg Gabert von der Firma Adversis Pharma in der BioCity entwickelt worden war, muss zunächst eine Fingerkuppe desinfiziert und mit einer kleinen Lanzette eingestochen werden. Das Blut wird dann auf eine Filterkarte getropft, 60 Minuten getrocknet und an Adversis geschickt. Dort werden die Proben analysiert und das Ergebnis könne innerhalb von 24 bis 48 Stunden online abgefragt werden. Das sind die wesentlichen Schritte, die der Test erfordert. „Ein Rundum-Sorglos-Paket“, lobte am Montag Adversis Pharma-Geschäftsführer Gabert. Er war für die LVZ am Donnerstag noch nicht zu erreichen.

