Sachsen will die Corona-Regeln bei der Einreise aus ausländischen Risikogebieten verschärfen. Dazu gehört auch eine wöchentliche Testpflicht für Grenzpendler und Grenzgänger. Nach dem DGB lehnen das jetzt auch der Präsident des sächsischen Handwerkstags und der Arbeitgeberpräsident entschieden ab

