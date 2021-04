Die sächsische Regierung plant Erleichterungen für Geimpfte. Wer vollständig immunisiert ist, soll in Sachsen voraussichtlich ab Mitte Mai keinen Nachweis eines tagesaktuellen negativen Corona-Tests mehr benötigen, beispielsweise für Friseurtermine, Terminshopping (Click and Meet) oder Museumsbesuche. Dies kündigte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Dresden an.

Die Regelung gelte mit einem gewissen Abstand nach Verabreichung der zweiten Impfdosis, sagte Köpping, ohne sich auf einen genauen Zeitraum festzulegen. Auch zum Prozedere des Impfnachweises machte sie keine Angaben. Geplant sei, die Regelung in der nächsten Corona-Schutzverordnung zu verankern. Das aktuelle Regelwerk gilt noch bis zum 9. Mai.

Zuvor hatten Berlin und Brandenburg ähnliche Erleichterungen für vollständig Geimpfte angekündigt. Ab dem 15. Tag nach einer vollständigen Corona-Impfung soll in Brandenburg ab Montag von der Vorlage eines negativen Schnelltests abgesehen werden. Dies gilt für die Fälle, in denen etwa für den Besuch in Geschäften oder bei Friseuren eine Testpflicht besteht.

Von nöß