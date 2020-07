Corona-Tests an Flughäfen: So läuft es am Airport Leipzig/Halle

Leipzig

Übersehen lässt sich die neue Corona-Test-Station am Flughafen Leipzig/ Halle nicht. Sie steht im Ankunftsbereich, kurz hinter der Gepäckausgabe. Das rote Dach eines Pavillons trägt den Namen der Stadt Halle, auf den ersten Blick könnte es eine Promo-Aktion für den Tourismus sein. Sogar ein Glas mit Kugelschreibern steht dort auf dem Tisch. Doch das ebenfalls unübersehbare Schild vor dem Pavillon macht klar, worum es geht: „Teststation für Urlaubsrückkehrer“ ist darauf zu lesen. Um Mindestabstand wird gebeten, um Mundschutz sowieso. Dazu gibt es den mittlerweile zum Alltag gehörenden Spender für Desinfektionsmittel und zwei Mitarbeiter der Feuerwehr Halle. Sie setzen um, was die Gesundheitsminister der Länder erst am Freitag beschlossen hatten: Corona-Tests an Flughäfen.

Am Flughafen Halle/Leipzig steht seit Montag die Corona-Teststation – nur für Hallenser. Quelle: Jan Woitas

Wer kann sich am Flughafen testen lassen?

Die Corona-Test-Station am Flughafen in Schkeuditz wurde auf Initiative der Stadt Halle errichtet. Daher können sich dort derzeit auch nur Bürger der Stadt Halle testen lassen. Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) erklärt am Montag, dass sich seine Stadt bereits seit mehreren Wochen damit beschäftige. „Wir wollen damit auf die Urlaubszeit reagieren.“ Für die Hallenser Rückkehrer sei dabei unerheblich, ob sie aus einem Risikogebiet kommen oder nicht.

Anzeige

Wer ist für die Tests zuständig?

Der Flughafen Leipzig/ Halle liegt im Landkreis Nordsachsen. Das zuständige Gesundheitsamt gehört daher zur dortigen Kreisverwaltung. Anders als Halle werde die Stadt Leipzig nach den Worten ihres Sprechers Matthias Hasberg auf dem Flughafen keine eigene Teststelle einrichten. Personen, die engen Kontakt mit einer an Covid-19 erkrankten Person hatten und innerhalb von 14 Tagen Symptome wie Fieber oder Atemwegsinfekte entwickeln, sollten weiterhin umgehend das Gesundheitsamt informieren. Wer wissen möchte, welche Arztpraxen in Leipzig Corona-Tests durchführen, sollte sich an die Kassenärztliche Vereinigung wenden.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Test-Station der Stadt Halle wird vom dortigen Gesundheitsamt koordiniert. Das Landratsamt Nordsachsen teilte am Montag mit, dass nach Informationen des sächsischen Sozialministeriums zeitnah auch eine von der Kassenärztlichen Vereinigung betriebene Teststation an den sächsischen Flughäfen eingerichtet werden kann. Die soll dann allen Urlaubsrückkehrern offen stehen.

Muss ich mich testen lassen?

Nein. Die Corona-Tests, ob am Flughafen oder nicht, sind weiterhin freiwillig. Darauf haben sich die Gesundheitsminister am Freitag geeinigt. Das gilt momentan auch noch für Urlauber aus Risikogebieten. Derzeit werden mehr als 100 Staaten vom Robert-Koch-Institut als solche Gebiete eingestuft. Der Flughafen hat solche Reiseziele aktuell jedoch gar nicht im Angebot. Allerdings gilt für Reisende aus den Risikogebieten bisher die Regelung, nach ihrer Rückkehr für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu gehen, wenn sie keinen negativen Corona-Test vorweisen können. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein.

Wie läuft der Corona-Test am Flughafen ab?

Weil sich derzeit nur Hallenser am Flughafen testen lassen können, sprechen die Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr Halle die Reisenden im Ankunftsbereich aktiv an und fragen nach dem Wohnort. Die Teststation befindet sich nur wenige Meter vom Ausgang entfernt und ist öffentlich einsehbar. Dort werden die persönlichen Daten abgefragt, die Körpertemperatur gemessen und ein Abstrich genommen. Die Auswertung des Testes soll innerhalb von 24 Stunden erfolgen. Das Gesundheitsamt Halle nimmt in diesem Fall den Kontakt mit den getesteten Personen auf.

Testbogen zur Untersuchung auf das Coronavirus Sars-Cov2.

Was kostet der Corona-Test?

Noch kosten die freiwilligen Corona-Tests am Flughafen Leipzig/ Halle die Hallenser um die 150 Euro. Damit wird die Laboruntersuchung bezahlt. Die Abstrichentnahme am Flughafen selbst ist kostenlos. Die Kosten des Tests, wenn er beim heimischen Gesundheitsamt oder Arzt gemacht wird, liegen im ähnlichen Bereich. Dabei kommt es auch auf das jeweilige Labor an, welches den Test auswertet. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten bisher nur, wenn ein begründeter Verdachtsfall vorliegt. Das kann beispielsweise der Kontakt zu einer positiv getesteten Person sein. Laut des Beschlusses der Gesundheitsminister von Bund und Länder vom Freitag soll sich das jedoch bald ändern. Sie haben sich auf kostenlose, freiwillige Testmöglichkeiten geeinigt.

Von Vanessa Gregor