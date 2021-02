Hannover

Die Corona-Pandemie bestimmt die Welt inzwischen seit gut einem Jahr. Allein in Deutschland sind laut Robert Koch-Institut (RKI) 63.672 Menschen an den Folgen des Virus gestorben (Stand 11. Februar). Weltweit wurde der traurige Wert von über zwei Millionen Toten erreicht.

Die Meldung zu den Infektions- und Todeszahlen ist auch zu Beginn des neuen Jahres ein täglicher Begleiter. Während die Zahlen aber oftmals auf nationaler oder internationaler Ebene ausgewiesen werden, gibt es selten Statistiken, die detaillierte Daten zur regionalen Situation zeigen.

Aus diesem Grund haben wir uns die Datenlage in Sachsen genauer angeschaut. Und wollen zeigen: Wer sind die Menschen, die im Zusammenhang mit Corona gestorben sind?

So funktioniert die Grafik zu den Corona-Todesfällen

Mit der interaktiven Grafik können Sie folgende Aspekte erfahren:

In welchem Landkreis sind die meisten Menschen gestorben?

Wie alt waren die Menschen zum Zeitpunkt des Todes?

Sind mehr Männer oder Frauen an den Folgen des Virus gestorben?

In welchem Monat gab es die höchsten Todeszahlen?

Die Grafik basiert auf den Daten des RKI und bezieht sich auf den Verlauf der Todeszahlen von März 2020 bis zum 11. Februar 2021. Jeder Punkt steht für einen Corona-Toten. Über das Kontrollfeld am rechten unteren Rand können Sie einfach zwischen den Kategorien Landkreis, Altersgruppe, Geschlecht und Monat auswählen. Wenn Sie unter dem Punkt „Färbung“ eine weitere dieser Kategorien auswählen, bekommen Sie noch mehr Aufschluss über die Daten.

Suchen Sie sich selbst aus, wie die Daten angezeigt werden sollen

Ein Beispiel: Ich wähle bei „Gruppiere nach“ die Kategorie Landkreis und bei „Färbung nach“ die Kategorie Monat aus. Die Grafik zeigt mir anschließend 13 Punkte, die den 13 Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen entsprechen. Der Monat erscheint mit der passenden farblichen Markierung innerhalb des Kreises.

Mit dem dritten Punkt des Kontrollfeldes können Sie sich eine noch bessere Übersicht verschaffen. Wählen Sie beispielsweise noch mal die Kategorie „Monat“, werden die Corona-Toten in den Kreisen einzeln für jeden Monat angezeigt. Dadurch wird auch deutlich, dass es in den Sommermonaten von Mai bis September nur vereinzelt Todesfälle gegeben hat.

Wenn Sie eine Ansicht als Balkendiagramm bevorzugen, können Sie das mit den Buttons oben im Kontrollfeld entsprechend umschalten.

Hier ist die interaktive Grafik:

Corona-Tote: Auch junge Menschen sind verstorben

Deutschlandweit sind 86 Prozent der Verstorbenen über 70 Jahre oder älter. Das spiegelt sich in großen Teilen auch in Sachsen wieder. Von 6999 Corona-Toten waren nur 151 in der Altersgruppe von 15 bis 59.

Allerdings sind auch drei verhältnismäßig sehr junge Menschen an den Folgen des Virus gestorben. In den Landkreisen Görlitz und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sind insgesamt drei junge Männer zwischen 15 und 34 verstorben.

Ein genauerer Blick auf den Verlauf der Todesfälle zeigt außerdem, wie sich die Lage in Sachsen verschlechtert hat. Während zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 nur wenige Menschen gestorben sind, gibt es seit Oktober viele Todesfälle in diesem Bundesland.

Besonders negativ stechen auch hier die Kreise Görlitz und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hervor. Im Dezember verzeichneten sie die traurigen Werte von 402 und 379 Todesfällen.

In den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig sind im Vergleich eher weniger Menschen gestorben. Vor allem in Nordsachsen scheint die Situation größtenteils unter Kontrolle gewesen zu sein. Bis Oktober ist hier nur eine Person an den Folgen des Virus gestorben.

Nachdem die Zahlen im Dezember stark angestiegen sind, war es bereits im Januar schon nicht mehr so schlimm. Auch im Februar ist bisher noch niemand gestorben.

Sind die Patienten „an“ oder „mit“ Corona gestorben?

Was aus den Daten nicht hervorgeht, ist, ob die Menschen „an“ oder „mit“ dem Coronavirus gestorben sind. Das liegt daran, dass das RKI bei der Erhebung nicht differenziert. Als Corona-Tote werden alle Menschen gezählt, die zum Zeitpunkt des Todes coronapositiv waren.

Demnach werden in der Statistik auch Menschen aufgeführt, bei denen die Gesundheitsämter von einer anderen Todesursache ausgehen. Nach Angaben einiger Bundesländer gibt es bei etwa 10 bis 20 Prozent der Corona-Toten eine andere Todesursache oder diese ist unklar.

Erste Studien und Obduktionen zeigen nun, dass die meisten Menschen „an“ der Infektion gestorben sind. Diese Aussage kann man allerdings nicht verallgemeinern, da dafür zu wenige Menschen untersucht wurden.

Nicht nur Zahlen: Hinter den Toten stecken persönliche Schicksale

Beim Blick auf die Zahlen sollte aber nicht vergessen werden, dass es sich dabei noch immer um Menschenleben handelt. Viele Menschen mussten leiden, haben ein Familienmitglied oder eine Freund verloren und trauern.

Die USA sind negativer Spitzenreiter – Lage in Portugal angespannt

Weltweit verzeichnen die USA mit 471.422 Fällen die meisten Corona-Toten. Aber auch in Indien und Brasilien sind viele Menschen gestorben. In Europa ist Großbritannien eines der Länder, die am schlimmsten getroffen wurden. Bei einer Bevölkerung von 66,65 Millionen starben bisher 115.068 Personen.

Doch auch in der Portugal sieht der aktuelle Trend alles andere als gut aus. Dort starben in den letzten sieben Tagen 20,4 Menschen pro eine Million Einwohner. Die Krankenhäuser und Intensivstationen sind dort stark überlastet. Deutschland steht zurzeit bei 6,7 Corona-Toten pro eine Million Einwohner.

Von Kilian Haller und Chantal Ranke