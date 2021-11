Dresden

Angesichts der drohenden Überlastung in den sächsischen Krankenhäusern warnt der Präsident der Landesärztekammer, Erik Bodendieck: „Wir laufen absehbar in eine Triage-Situation hinein.“ Damit könnten Ärztinnen und Ärzte schon bald gezwungen sein, Patienten nach Überlebenschancen zu priorisieren. „Dann werden wir uns vor unsere Kolleginnen und Kollegen stellen“, kündigte Bodendieck am Montag in Dresden an.

In Sachsen ist erstmal Betten-Grenze überschritten

Hintergrund ist, dass in Sachsen erstmals die kritische Grenze überschritten wurde: Derzeit sind 1391 Betten auf Normalstationen mit Covid-19-Patienten belegt – der Schwellenwert liegt bei 1300 Betten. Bleibt das auch am Dienstag und Mittwoch so, würde die Überlastungsstufe mit verschärften Maßnahmen ab Freitag greifen.

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) rechnet deshalb schon bald mit einer Überlastung des Gesundheitssystems. Auf Intensivstationen werden aktuell 330 schwerkranke Corona-Fälle behandelt. Hier beträgt die Höchstmarke 420 Betten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Triage-Behandlung nach größten Überlebenschancen

Der Deutsche Ethikrat und sieben medizinische Fachgesellschaften haben für den Corona-Notfall Triage-Empfehlungen formuliert. Können nicht mehr alle schwer erkrankten Personen auf der Intensivstation aufgenommen werden, soll nach klinischer Erfolgsaussicht über die weitere Behandlung entschieden werden – das heißt: nach der größten Überlebenschance. Dagegen werden im Normalfall zunächst diejenigen versorgt, die die Hilfe am dringendsten brauchen und am schwersten verletzt sind.

Lage in Dresden und Chemnitz ist bereits kritisch

Laut Bodendieck ist die Lage in den regionalen Klinik-Clustern Dresden und Chemnitz bereits kritisch. Auch die Umverteilung von Corona-Patienten in andere Krankenhäuser ist nicht mehr ohne Weiteres möglich, da auch andere Kliniken kaum noch Kapazitäten haben. „Diese Situation müsste nicht sein“, machte Sachsens Ärztechef klar und verwies auf die immer noch zu niedrige Impfquote im Freistaat.

Von Andreas Debski