Derzeit gelten laut der Weltgesundheitsorganisation fünf Corona-Varianten als „Variants of Concern“, also besorgniserregende Varianten. Dazu zählen neben Omikron und Delta auch Alpha, Beta und Gamma. Sie alle haben per WHO-Definition Eigenschaften, die dazu führen, dass sie zum Beispiel besser übertragbar sind oder etwa die Effektivität der Impfstoffe negativ beeinflussen können. Doch während Omikron derzeit überall auf der Welt grassiert und dort zu hohen Infektionszahlen führt, sind die anderen Varianten mehr oder minder aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Heißt das, dass es sie nicht mehr gibt?

Ob in den USA, in Deutschland oder Großbritannien: Tatsächlich ist der Anteil der anderen Varianten am Infektionsgeschehen verschwindend gering. Laut „Our World in Data“ werden zum Beispiel in den Vereinigten Staaten aktuell 99,74 Prozent der Infektionen auf Omikron zurückgeführt, die übrigen Prozenteile fallen auf andere Varianten - nicht aber Delta, Gamma, Beta oder Alpha. Im Vereinigten Königreich beträgt der Anteil von Delta weniger als 0,01 Prozent, die anderen „Variants of Concern“ haben keinen Anteil am Infektionsgeschehen. Ein ähnliches Bild ergibt sich laut Robert-Koch-Institut in Deutschland. In der Kalenderwoche 11 (14. bis 20. März) lag der Anteil der anderen besorgniserregenden Varianten bei null Prozent. Auch weltweit scheinen derzeit die anderen besorgniserregenden Varianten keine Rolle zu spielen, wie die Datenbank Gisaid zeigt.

Delta ist immer noch im Fokus

Aber gerade im Fall von Delta sind Forschende immer noch aufmerksam. So macht beispielsweise die britische UK Health Security Agency (UKHSA) in ihrem jüngsten Bericht auf XF und XD aufmerksam: Erstere ist eine Kombination aus Delta und dem Omikron-Subtypen BA.1, die mit Frankreich in Verbindung gebracht wird, aber auch vereinzelt in Dänemark und Belgien entdeckt wurde. XF ist ebenfalls eine Variante, die genetisches Material von BA.1 und Delta besitzt. Insgesamt 39-mal konnte sie in Großbritannien nachgewiesen werden; seit Mitte Februar kamen keine neuen Fälle mehr hinzu.

Dass es zurzeit vermehrt zu Rekombinationen kommt, ist keineswegs überraschend. In den vergangenen Monaten hat eine Corona-Variante die andere abgelöst. Auf Delta folgte in vielen Ländern der Omikron-Subtyp BA.1, der dann schließlich von seiner Schwestervariante BA.2 verdrängt wurde. Bei dieser viralen Staffelstabübergabe war es oftmals so, dass mehrere Varianten zeitgleich in der Bevölkerung kursierten.

Von RND/asu/lb