Dresden

Neue Kontaktbeschränkung: Bis zum 22. Dezember dürfen sich im Freistaat Sachsen nur noch insgesamt fünf Personen gemeinsam in der Öffentlichkeit oder in einer Wohnung treffen. Außerdem gilt, dass diese Personen aus maximal zwei Haushalten stammen. Von der neuen Regelung sind nur Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahrs ausgeschlossen. Erst ab 23. Dezember sind über Weihnachten wieder zehn Personen erlaubt – mit dem Zusatz „im engsten Familien- und Freundeskreis“, Kinder werden abermals nicht mitgezählt.

Landtag kann Verordnung zum ersten Mal mitbestimmen

Diese Verschärfung sieht die neue Corona-Verordnung vor, die am Donnerstagabend im Landtag auf einer Sondersitzung von Sozial- und Schulausschuss beraten wurde. Es ist das erste Mal, dass das Parlament an den Schutzmaßnahmen beteilt wird. Viele Abgeordnete hatten seit dem Frühjahr die Alleingänge der Landesregierung kritisiert. Das Kabinett will am Freitag über die neuen Regelungen abstimmen, die nun ab dem „Tag nach der Verkündung“ in Kraft treten sollen –was bereits ab Sonnabend sein könnte.

Auch Alkoholverbot und Ausgangssperren möglich

Neben den neuen Kontaktbeschränkungen soll es vor allem in Corona-Hotspots weitere Einschnitte geben. Das ist der Fall, wenn innerhalb von sieben Tagen mehr als 200 Neuinfektionen registriert worden sind. Aktuell wären in Sachsen fast nur Leipzig und Dresden von den Sonderregelungen ausgenommen. Dazu gehören ein Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen und eine Mundschutzpflicht ab der fünften Klasse. Außerdem sollen die Landkreise und Städte – wenn alle anderen Maßnahmen nicht helfen – weitgehende Ausgangssperren verhängen: Die Wohnung darf dann nur noch aus einem „triftigen Grund“ verlassen werden.

Kretschmer : Wir müssen hart agieren

Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hatte zuvor in einer Videoansprache um Verständnis für die neuen Maßnahmen gebeten: „Auf dem jetzigen Niveau der Infektionen werden wir nicht durch den Winter kommen und die medizinische Versorgung gewährleisten können.“ Die Situation in den Kliniken nannte er „dramatisch“. Deshalb, so Kretschmer, „müssen wir hart agieren. Wir können überhaupt nichts lockern – im Gegenteil“. In Sachsen werden momentan nach Berlin die höchsten Infektionsraten registriert. „Wir müssen von diesen hohen Zahlen runter, die Mediziner bitten uns darum“, erklärte der Ministerpräsident.

Von Andreas Debski