Corona-Verstöße: Sachsens MP Kretschmer und Dresdens OB Hilbert müssen nicht zahlen

Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden wird keine Bußgeldverfahren gegen Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) und Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) einleiten. Das teilte die Bußgeldbehörde der Stadtverwaltung auf Anfrage der DNN mit.

Kretschmer handelte nicht als Privatperson

Kretschmer hatte am 16. Mai im Großen Garten den Kontakt zu Corona-Demonstranten gesucht. Ein Bürger hatte den Ministerpräsidenten angezeigt, weil sich dieser nicht an den Mindestabstand gehalten haben soll und zudem keine Mund-Nase-Bedeckung getragen hat. Die Staatsanwaltschaft Dresden hatte den Verdacht einer Straftat verneint und das Verfahren an die Bußgeldbehörde weitergeleitet.

„Der Ministerpräsident handelte bei seinem Aufenthalt im Großen Garten nicht als Privatperson, sondern als Ministerpräsident und damit als Teil der Staatsregierung“, stellte die Bußgeldbehörde fest. Insoweit habe bei dem durch Kretschmer gesuchten Meinungsaustausch eine Veranstaltung der Staatsregierung vorgelegen, die vom Ansammlungsgebot nach Sächsischer Coronaschutzverordnung ausgenommen gewesen sei.

Keine Sanktionen wegen fehlender Mund-Nase-Bedeckung

Aufgabe der Staatsregierung sei es, Landespolitik aktiv mitzugestalten und für die Einhaltung des Landesrechts zu sorgen. Dazu gehöre auch die kommunikative Vermittlung des Sinns und der Notwendigkeit geltender Regelungen – aber auch die Entgegennahme von Hinweisen und Beschwerden zum geltenden Recht und der hieraus folgenden Einzelschicksale, zitiert die Behörde die Sächsische Verfassung. Und weist darauf hin, dass für den Verzicht auf eine Mund-Nase-Bedeckung in der Corona-Schutz-Verordnung keine Sanktionen vorgesehen sind. „Aus diesem Grund musste die Bußgeldbehörde auch nicht weiter prüfen, ob ein entsprechender Verstoß gegen die Verordnung vorlag.“

Maskenverteilung fällt unter Ausnahmeregelung

Oberbürgermeister Hilbert war vom Linken-Politiker Norbert Engemaier angezeigt worden. Am 20. April hatte der OB an der Goldenen Pforte des Rathauses Masken verteilen lassen, es war zu einem großen Menschenauflauf gekommen. Die Maskenverteilung fällt laut Behörde unter die Ausnahmeregelung der Corona-Schutz-Verordnung und stelle keine verbotene Veranstaltung dar. „Diese hatte das Ziel, die Dresdner Bevölkerung kurzfristig mit Mund-Nase-Bedeckungen zu versorgen, damit diese Infektionsrisiken für sich und andere minimieren konnte, als am 20. April die Lockerungen der Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Kraft traten“, schreibt die Behörde.

Unterlagen an die Aufsichtsbehörde geschickt

Um den Verdacht von Interessenkonflikten innerhalb der Stadtverwaltung entgegenzutreten, hat die Bußgeldbehörde die Landesdirektion Sachsen als zuständige Aufsichtsbehörde über ihre Entscheidung informiert und alle relevanten Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Von Thomas Baumann-Hartwig