Corona-Virus: 15 infizierte Personen am Mediclin-Standort Bad Düben

Bad Düben

Das Corona-Virus hat den MEDICLIN-Standort Bad Düben erreicht. Wie ein Sprecher am Sonnabend mitteilte, wurden insgesamt 15 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Dabei handelt es sich um sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie neun Patientinnen und Patienten aus dem MEDICLIN Reha-Zentrum Bad Düben. Die betroffenen Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die infizierten Patienten wurden in einem isolierten Bereich untergebracht. Insgesamt vier Personen zeigen derzeit Erkrankungssymptome, bei 11 Betroffenen sind bisher keine Symptome aufgetreten.

Der MEDICLIN Standort Bad Düben ist auf diesen Ernstfall gut vorbereitet und steht in engstem Austausch mit dem Gesundheitsamt Nordsachsen, dem Landkreis und Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG).

Mitarbeiterin wurde positiv getestet

Dem vorausgegangen war die Krankmeldung einer Mitarbeiterin mit Erkältungs- und Grippesymptomen. Bei der Mitarbeiterin erfolgte eine sofortige Testung, die einen positiven Nachweis des Coronavirus erbrachte. „Wir haben umgehend das zuständige Gesundheitsamt, mit dem wir ohnehin mehrfach wöchentlich im Austausch stehen, über die positive Testung informiert und das weitere Vorgehen abgestimmt“, berichtet Kermit Behnisch, Kaufmännischer Direktor am MEDICLIN Standort Bad Düben.

46 Kontaktpersonen wurden getestet

Im nächsten Schritt wurden insgesamt 46 Kontaktpersonen innerhalb der MEDICLIN-Einrichtung identifiziert und getestet. „Parallel dazu haben wir unser Hygieneregime noch einmal verstärkt“, so Behnisch weiter. „Und alle Kontaktpersonen tragen seitdem einen Mund-Nase-Schutz (MNS) und führen ein Symptomtagebuch.“

Testergebnisse erreichten am Karfreitag den Standort

Am Karfreitag erreichten die Testergebnisse der Kontaktpersonen den MEDICLIN Standort Bad Düben: Von 24 Mitarbeitern wurden fünf positiv getestet. Neun von 22 getesteten Patienten erhielten ein positives Testergebnis. „Unter Einberechnung der ursprünglich bekannt gewordenen Infektion sprechen wir mithin von 15 positiv getesteten Personen“, sagt Behnisch.

Drei Personen zeigen milde Krankheitssymptome. Eine Person mit stärkeren Symptomen wurde zur Sicherheit in eine Leipziger Spezialklinik verlegt. 11 positiv getestete Personen zeigen derzeit keinerlei Symptome. Die 31 negativ getesteten Kontaktpersonen tragen weiterhin MNS-Masken und werden am Dienstag nach Ostern erneut getestet.

Häusliche Quarantäne

Die positiv getesteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbleiben für 14 Tage in häuslicher Quarantäne. Für die positiv getesteten Patientinnen und Patienten wurde ein Isolierbereich mit eigenem Pflegestützpunkt eingerichtet. „Alle Maßnahmen und Schutzvorkehrungen“, so Behnisch, „sind mit dem Gesundheitsamt abgestimmt, sodass wir ein Maximum an Sicherheit für die Mitarbeiter und Patienten am MEDICLIN Standort Bad Düben gewährleisten können.“

Diese werden stetig auf dem Laufenden gehalten, wie Behnisch bestätigt: „Uns ist es wichtig, sowohl unsere Mitarbeiter als auch unsere Patienten regelmäßig über die Situation zu informieren, damit keine Fehlinformationen verbreitet werden. Diese transparente Kommunikation behalten wir auch jetzt natürlich weiterhin bei.“

Enger Info-Austausch mit der Stadt

„Der Kaufmännische Direktor hat auch mich umgehend von den positiven Testungen unterrichtet“, bestätigt Astrid Münster, Bürgermeisterin der Kurstadt Bad Düben. „Wir tauschen uns bereits seit Wochen sehr eng in der Corona-Thematik aus.“

Der MEDICLIN Standort Bad Düben hatte bereits am 13. März ein umfassendes Besuchsverbot erlassen. Seitdem tagt auch die Leitungsrunde täglich, um aktuellen Herausforderungen umgehend begegnen zu können.

Von LVZ