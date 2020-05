Corona-Virus: Köpping will Tests in Sachsen ausweiten

Dresden

Sachsen bewegt sich bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter auf einem stabil niedrigen Niveau. Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) teilte beim Corona-Videobriefing der Landesregierung am Freitag mit, dass sich bisher 5082 Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Das seien 36 neue Fälle gegenüber dem Vortag, die Zahl der Verstorbenen erhöhte sich auf 196 (plus 2). Köpping kündigte bei der Vorstellung der aktuellen Corona-Statistik auch ein neues Testkonzept für Sachsen an. Vorbehaltlich der Zustimmung des Kabinetts (wahrscheinlich am Dienstag) und der Finanzierung ( Köpping: „Das klären wir nach der Entscheidung im Kabinett“) sollen künftig mehr Risikogruppen in gefährdeten Bereichen („Hotspots“) getestet werden. Derzeit würden in Sachsen pro Tag im Schnitt 3000 Menschen getestet. „Die Kapazität liege aber bei 9500 Test und kann bei Bedarf auf bis zu 15 000 ausgeweitet werden“, sagte die Ministerin. Dann wären pro Woche 105 000 Test möglich. Ein Test kostet aktuell 60 Euro.

Köpping schlägt nach Empfehlung des Robert-Koch-Instituts dafür ein Zweistufen-Modell vor. Wenn die Corona-Ampel auf Gelb springt (35 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner), soll Personal in Krankenhäusern und Rettungskräfte zum Test verpflichtet werden. Bewohner und Personal in Pflegeheimen, Mitarbeiter der Jugendhilfe, Schulsozialarbeiter oder Tagesmütter sollen auf freiwilliger Basis getestet werden. Springt laut Köpping die „Ampel auf Rot“ (50 Neuerkrankungen auf 100 000 Einwohner) werden die Tests für alle diese Berufsgruppen verbindlich.

Seit Ausbruch der Corona-Krise Anfang März hat es nach Angaben von Köpping in Sachsen bislang nur zweimal in zwei Landkreisen die „Phase rot“ gegeben. Die neuen Corona-Tests sollen – falls notwendig – auf Kreisebene gemacht werden. Wenn die Werte durch einseitige lokale Ausbrüche (zum Beispiel in nur einem örtlichen Krankenhaus) statistisch verzerrt werden, kommen laut Köpping die Tests nicht flächendeckend zur Anwendung.

Von André Böhmer