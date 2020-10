Leipzig

Große Teile der Bevölkerung haben gerade einen Schnellkurs in Virologie gemacht, sagt Prof. Anette Kersting, Direktorin der Klinik für Psychosomatische Medizin am Leipziger Universitätsklinikum. Masken zu tragen, sei auch hilfreich in der beginnenden Grippesaison, um seine Mitmenschen zu schützen.

Corona-bedingt tragen wir nun schon länger Mundschutz, geben uns nicht mehr die Hand, drücken und umarmen uns weniger. Führt das zu mehr Distanz untereinander?

Ja, dazu tragen aber auch Homeoffice und Digitalkonferenzen bei. Wir haben insgesamt weniger soziale Kontakte. Damit kommen introvertierte Menschen vielleicht besser zurecht, andere vermissen den direkten Austausch. Trotz dieser Veränderungen würde ich nicht sagen, dass die Gesellschaft als Ganzes eine innere Distanz einnimmt, viele Menschen verhalten sich auch solidarisch. Wir müssen auf die Bedingungen reagieren, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Damit geht eine Veränderung einher. Die Lebensschwerpunkte verschieben sich – eher weg vom öffentlichen Raum und mehr in den häuslichen Bereich. Das muss aber nicht so bleiben. Wenn sich die Bedingungen wieder verändern, wird sich auch der Umgang mit ihnen wieder verändern.

Aber die Corona-Schutzmaßnahmen gehen nun schon über ein halbes Jahr. Manifestieren sich da bestimmte Verhaltensweisen?

Ja, ich denke schon, dass das Wissen und das Bewusstsein für virale oder bakterielle Infektionen gewachsen sind. Wir haben uns ja zuvor nicht in einem solchen Ausmaß mit den Gefahren der Infektion beschäftigt. Große Teile der Bevölkerung haben in den vergangenen Monaten vermittelt durch die Medien einen Schnellkurs in Virologie gemacht. Das Wissen wird bleiben.

Maskentragen ist auch typabhängig

Es hat sich gezeigt, dass durch das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes und häufiges Händewaschen auch die üblichen Erkältungskrankheiten etwas zurückgegangen sind. Zahlen gibt es zwar noch nicht, aber Sachsens Hausärzte und die Barmer bestätigen den Trend. Werden wir uns auch nach Corona vermehrt Masken umbinden und öfter Hände waschen, weil wir sehen, es schützt gegen Ansteckung?

Das ist auch typabhängig. Wer dazu neigt, sich vernünftig und vorsichtig zu verhalten, wird diese Schutzmaßnahmen in sein Leben mehr integrieren als vorher, weil er realisiert, wie hilfreich sie sind. Andere werden das weniger tun, weil sie für sie nicht diese Bedeutung haben oder weil sie in der Abwägung das persönliche Risiko für weniger bedeutsam halten - oder weil sie vielleicht auch gar nicht in diesem Ausmaß darüber nachdenken.

In asiatischen Kulturen ist es ja viel verbreiteter, Mund-Nasen-Schutz zu tragen, um sich und andere zu schützen. Sollten wir auch im Alltag mehr dazu übergehen? Was sagen Sie als Medizinerin?

In Zeiten, in denen die Gefahr einer Ansteckung groß ist, ist es sinnvoll, einen Mundschutz zu tragen. Ich empfehle jedem, darüber nachzudenken. Und ich persönlich trage einen Mundschutz, vor allem, um meine Mitmenschen zu schützen. Wir wissen, dass der Mundschutz ein wirksames Mittel sein kann, aber letztlich ist dies auch eine individuelle Entscheidung.

Händeschütteln wichtig für Arzt-Patient-Beziehung

Sie beschäftigen sich intensiv mit der Seele des Menschen. Wenn wir uns nicht mehr die Hand geben, verändert das unsere Kultur des Umgangs oder soziale Normen?

Das Händeschütteln hat über die Jahrhunderte eine Bedeutung in den verschiedenen Kulturen und in der sozialen Interaktion. Dies betrifft auch die Arzt-Patienten-Beziehung. Hier war es schon vor der Pandemie aus infektiologischer Sicht zu hinterfragen ob, wenn der Arzt jedem Patienten die Hand geben soll. Aber für die Arzt-Patienten-Beziehung hat das Händeschütteln eine Bedeutung. Es vermittelt Informationen: Ist der Händedruck fest? Ist die Hand feucht? Hat vielleicht jemand Angst? Schaut mein Gegenüber mir beim Händegeben in die Augen? Wir als Ärzte können über das Händeschütteln unser Einfühlungsvermögen vermitteln, Vertrauen aufbauen und signalisieren, dass wir besorgt sind um unsere Patienten.

Dem Patienten Aufmerksamkeit signalisieren, das geht auch ohne Händeschütteln

Und wodurch ersetzen Sie jetzt in Corona-Zeiten das Händeschütteln bei Ihren Patienten?

Die Zuwendung zum Patienten kann man im Blick, in der Ansprache und in der Körperhaltung ausdrücken. Dadurch kann man das Händeschütteln ersetzen. Ganz praktisch erklärt: Ich stehe für jeden Patienten auf, der zu mir kommt, schaue ihn freundlich an, bitte ihn, sich zu setzen. Damit signalisiere ich ihm, dass ich mich jetzt auf ihn einstelle und mit meiner ganzen Aufmerksamkeit für ihn da bin, und dass wir uns jetzt gemeinsam um das Thema kümmern, weshalb er zu mir gekommen ist. Beim Verabschieden stehe ich wieder auf und bringe den Patienten zur Tür, alles ohne die Hand zu geben.

Der Impuls, den anderen zu umarmen, ist noch da

Gedrückt und umarmt wird in der Regel auch nur noch im engsten Familienkreis. Der körperliche Kontakt geht wegen der Ansteckungsgefahr zwangsläufig zurück. Hat das Folgen, gerade für Kinder?

Bei Kindern sehe ich das nicht als dramatisch an. Sie werden ja in ihren Familien weiter geherzt und gedrückt. Im beruflichen Umfeld ist das auch alles gut auszuhalten. Aber im privaten Umfeld spüre ich oft, dass viele noch den Impuls haben, den anderen zu umarmen, gerade, wenn es um eine herzliche Beziehung geht. Sie halten dann plötzlich inne, weil ihnen in den Sinn kommt: „Halt, das ist jetzt ja nicht erlaubt.“ Dann stoppt man sich, und das kann vom anderen fast wie eine kleine Zurückweisung erlebt werden.

Eine empfundene Zurückweisung ist aber schon wie ein kleiner Stich in die Seele, oder?

Ein bisschen. Meist sagt der andere dann: „Ach stimmt ja, wir umarmen uns lieber nicht.“ Aber je länger die Pandemie andauert, desto mehr gewöhnen wir uns daran.

Wir werden uns auch künftig weniger die Hand geben

Werden wir uns in Zukunft weniger die Hände schütteln?

Davon würde ich ausgehen. Man kann das Händeschütteln aber auch kompensieren, indem man sein Gegenüber anlächelt. Das ist auch mit Mundschutz möglich, dann lächeln wir mit den Augen.

Die Maskenpflicht wird gerade an den Hotspots, wie in München, immer mehr ausgeweitet, auch auf öffentliche Plätze. Gewöhnen wir uns an die Maske im öffentlichen Bild? Ist das der Preis, den wir zahlen?

Wenn man in einem Risikogebiet lebt, gibt es keine Alternative zur Maskenpflicht. Wir müssen uns an die Empfehlungen der Experten halten. Dazu gibt es für mich als Ärztin keine Alternative. Ein freies Gesicht bedeutet ja nicht, das der Betreffende nur für sich ein Risiko eingeht. Er gefährdet damit auch seine Mitmenschen und die Gemeinschaft.

Interview: Anita Kecke

Von Anita Kecke