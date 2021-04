Leipzig

Die Corona-Lage in Sachsen hat sich auf den ersten Blick leicht entspannt. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut für den Freistaat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 149,6 pro 100.000 Einwohner und Woche. Am Dienstag hatte der Wert noch bei 180 gelegen. In mehreren Kreisen und kreisfreien Städten fiel die Inzidenz wieder unter die Hunderter-Marke. Das sächsische Sorgenkind Vogtlandkreis verzeichnete seit dem 30. März einen Rückgang von 434,1 auf 254,1 am Mittwoch.

Noch bis kurz vor den Feiertagen war der Inzidenzwert im gesamten Freistaat stark gestiegen und lag in der Karwoche zwischenzeitlich über 200. Taugt der jüngste Rückgang als Osterwunder oder zumindest Vorbote eines baldigen Pandemie-Endes? Wohl kaum! Das sächsische Sozialministerium rechnet mit einem deutlichen Wiederanstieg: „Davon ist leider auszugehen.“

Weniger Tests an Feiertagen

Das Problem der Schwankungen rund um die Sonn- und Feiertage ist seit längerem bekannt: Deutschlandweit wird weniger getestet, weil viele Arztpraxen geschlossen und potenziell Infizierte ihre Zeit vorzugsweise mit der Familie statt im Testzentrum verbringen. Die Gesundheitsämter fahren ihren Betrieb über die Festtage zudem teilweise herunter und übermitteln nicht oder nur teilweise.

Schon von Weihnachten bis Mitte Januar konnte deshalb niemand mit Gewissheit sagen, ob angesichts niedrigerer Fallzahlen der negative Trend des Jahresendes tatsächlich gebrochen wurde. Zu Ostern fallen die beschriebenen Effekte mit drei Feiertagen binnen kürzester Zeit wohl besonders stark ins Gewicht. Dabei hat der Meldeverzug jedoch den geringsten Einfluss auf die Verzerrungen, erklärt Susanne Glasmacher, Sprecherin des Robert-Koch-Instituts: Neuinfektionen, die über das Osterwochenende nicht oder verspätetet beim RKI angekommen sind, würden sich bereits kurz darauf korrekt in den Datensätzen wiederfinden. Zumindest in Sachsen waren zudem laut SMS alle Gesundheitsämter dauerhaft im Einsatz und haben ihre regionalen Infektionsfälle übermittelt. „Wahrscheinlich gegen Ende der Woche“ sollen die übrigen Ostereffekte ausgeglichen sein und die Meldezahlen „wieder das tatsächliche Infektionsgeschehen abbilden“, heißt es aus dem SMS.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Besonders für die politischen Entscheider in den Kreisen und kreisfreien Städten ergeben sich aus dem befürchteten Auf und Ab Probleme. Deutlich wird das beispielsweise in Leipzig. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage über 100 gelegen hatte, sah sich Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Dienstag mit Blick in die sächsische Corona-Schutzverordnung gezwungen, eine neue Allgemeinverfügung zu erlassen – inklusive Alkoholverbot in der Öffentlichkeit und Ausgangsbeschränkungen. Einen Tag später – am Mittwoch – lag die Inzidenz wieder unter 100. Hält dieser Zustand drei Tage an, müssten die Verschärfungen am zweiten darauffolgenden Werktag wieder einkassiert werden. Würde sich der Rückgang dann tatsächlich als Ostereffekt herausstellen, beginnt das Spiel mit Überschreiten der 100 wieder von vorn.

Eine Empfehlung für das weitere Vorgehen soll es vom SMS für die sächsischen Kreise jedoch nicht geben: „Sie sind selbst die Experten für die aktuelle Lage vor Ort, da ja ihre Gesundheitsämter diese sehr detailliert kennen und fortlaufend bewerten. Der durch die Corona-Schutzverordnung vorgegebene Rahmen für Lockerungen kann eigenverantwortlich genutzt werden.“

Inzidenzen verlieren an Bedeutung

Insgesamt haben Infektionszahlen und Inzidenzen bei der Bewertung der Pandemielage für die Politik dennoch an Bedeutung verloren. Noch zu Beginn des Jahres waren Maßnahmen und Lockerungsschritte fast ausschließlich an festgelegte Inzidenzen geknüpft. Dieser Kurs wurde nun geändert. Inzidenzunabhängige Lockerungen sind in Sachsen in vielen Bereichen möglich, insofern auf den Normalstationen der Krankenhäuser die Auslastung von 1300 Betten nicht überschritten wird. So können beispielsweise in Leipzig Museen und Galerien sowie der Einzelhandel trotz der jüngsten Verschärfungen geöffnet bleiben. Am Mittwoch stieg die Belegung leicht von 1037 Vortag auf 1094.

Von Anton Zirk