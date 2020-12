Corona-Zahlensalat: Deshalb vermelden RKI und Ämter unterschiedliche Inzidenzwerte

Dresden

Der Kampf gegen das Corona-Virus ist auch ein Ringen mit Zahlen. Neuinfektionen, Reproduktionswerte, Mortalitätsquote, Sieben-Tage-Inzidenz: Die Welt präsentiert sich als unaufhörliche Mathe-Klausur. Wäre nicht allein das schon anspruchsvoll genug, sorgen auch noch unterschiedliche Angaben zum selben Sachverhalt für Verwirrung. So wie zuletzt bei der Verschärfung der Corona-Bestimmungen in Sachsen. Obwohl viele Landräte bereits am Montag neue Beschränkungen mit dem Überschreiten des Inzidenz-Grenzwerts 200 begründeten, zeigte sich die Lage am Dienstag im Bericht des Robert-Koch-Instituts ( RKI) zum Teil noch gar nicht so dramatisch. Ein klarer Fall von Fakenews? Mitnichten. Wir ordnen den Zahlensalat.

Warum gibt es überhaupt unterschiedliche Angaben?

Wer sich mit dem Corona-Virus infiziert, wird nur einmal als neuer Fall registriert. Das passiert im örtlichen Gesundheitsamt. Wann diese Infektion in der Menge aller anderen auftaucht, hängt von der Informationskette ab. Jedes sächsische Gesundheitsamt meldet einmal täglich neue Fälle an die Landesuntersuchungsanstalt (LUA). Von dort gehen die gesammelten Daten an das Robert-Koch-Institut nach Berlin. Zu jeweils unterschiedlichen Zeitpunkten gibt es dann lokal, regional und überregional auch Veröffentlichungen.

Für den einzelnen Corona-Fall kann das bedeuten: Er wird am Montag in Leipzig registriert, dann am Dienstag übermittelt und ist am Mittwoch dann in der Meldung des RKI enthalten. Dieser Meldeverzug hat natürlich auch Auswirkungen auf die Berechnungen zur Virusausbreitung, beispielsweise auf die wöchentliche Gesamtzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner – besser bekannt als Sieben-Tage-Inzidenz. Aus dem RKI heißt es deshalb auch klipp und klar: „Durch den Übermittlungsverzug kann es zu einer Unterschätzung der 7-Tage-Inzidenz kommen, insbesondere bei dynamischen Entwicklungen.“

Wo finde ich die aktuellsten Zahlen?

Im Zweifel sind sie immer in den Veröffentlichungen des Wohnortes zu finden. „Die Landkreise erhalten stündlich aktuelle Meldungen, weil immer wieder neue Fälle eingegeben werden“, sagt Sachsens Sozialministerin Petra Köpping ( SPD). Soll auch heißen: Der Landrat weiß im Zweifel schon länger, dass die Situation kritisch ist, als das RKI. Ähnlich wie die Großstädte geben aber auch Landkreise auf ihren Webseite täglich Informationen zur Virusausbreitung bekannt – zum Teil für jede einzelne Gemeinde aufgeschlüsselt. Die Stadt Leipzig postet beispielsweise gegen 8 Uhr alle Neuinfektionen vom Vortag – inklusive Angaben zur Situation in den Krankenhäusern. Wer einen Überblick und vor allem auch den Vergleich im Freistaat haben will, schaut am Nachmittag ab 15 Uhr auf die Webseite des Sozialministeriums.

Welche Angaben sind für Corona-Regeln relevant?

Bei dieser Frage beginnt es wieder kompliziert zu werden. Aus dem RKI heißt es eigentlich: „Die Behörden im Land- oder Stadtkreis verfügen immer über die aktuellsten Zahlen. Diese sind mit ausschlaggebend für die Bewertung der Situation vor Ort.“ Tatsächlich sind in der seit Montag geltenden Corona-Schutzverordnung des Freistaates aber nicht die lokalen Behörden, sondern das RKI als maßgebliche Referenz festgelegt. Das betrifft unter anderem die Überschreitung des Inzidenz-Grenzwertes 200 – in Folge dessen Schutzmaßnahmen verschärft werden müssen. Wie Sozialministerin Petra Köpping sagt, sei diese Entscheidung im Einklang mit den Verantwortlichen vor Ort gefallen: „Wir mussten eine einheitliche Lösung finden. Auf Wunsch der Landkreise haben wir uns deshalb auf die Zahlen des RKI geeinigt“, so Köpping.

Warum wird trotzdem nicht auf das RKI gewartet?

Weil die Landräte natürlich aus ihren Gesundheitsämtern schon wissen, was das Robert-Koch-Institut Tage später auch offiziell vermelden wird. Angesichts der bedrohlichen Lage handeln sie mit Augenmaß und beschließen bereits verschärfte Schutzmaßnahmen.. „Letztlich ist bei einer Inzidenz von über 300 wohl auch nicht entscheidend, ob es nun 305 oder 295 sind“, sagt Sachsens Sozialministerin. Zuletzt wurden am Mittwoch verschärfte Regeln im Leipziger Land verhängt, obwohl laut Berliner Draufsicht eine Inzidenz von 200 noch nicht erreicht ist. Angesichts von 101 Neuinfektionen am selben Tag in der Region ist es aber nur eine Frage der Zeit, bis die Grenze auch in der Darstellung des Robert-Koch-Instituts fällt.

Von Matthias Puppe