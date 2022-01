Corona an Sachsens Schulen: Erneute Schließungen in Leipzig und Dresden

Leipzig

Nach den ersten zwei Schulwochen im sächsischen Präsenzbetrieb müssen viele Kinder und Jugendliche wieder zu Hause lernen – vor allem in den beiden Großstädten Leipzig und Dresden. In mehr als 100 Schulen in Sachsen war der Unterricht am Dienstag teilweise oder ganz ausgesetzt worden, weil sich Corona-Infektionen häuften. Angeführt wird die Liste des Kultusministeriums einmal mehr von der Landeshauptstadt Dresden (36 teilweise geschlossene Schulen), gefolgt von Leipzig mit 29 verfügten Aussetzungen des Präsenzunterrichtes. In der Messestadt betreffen die Verordnungen unter anderem vier Gymnasien, vier Oberschulen und 18 Grundschulen.

In den meisten Fällen wurden vorerst nur einzelne Klassen oder Klassenstufen nach Hause geschickt, während der Unterricht ansonsten weiterläuft. Aktuell lernt beispielsweise eine neunte Klasse des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Leipzig-Möckern am heimischen Schreibtisch, ebenso die ersten und zweiten Klassen der Clara-Wieck-Grundschule in Leipzig-Abtnaundorf. In der 70. Grundschule in Dresden sind jeweils eine zweite, dritte und vierte Klasse betroffen. Im nordsächsischen Schkeuditz ist die Leibniz-Grundschule komplett bis kommende Woche dicht, weil sich dort 31 positive Testergebnisse bestätigt hatten.

Und dennoch: Im Vergleich zur Situation im Dezember 2020, als sachsenweit mehr als 400 Schulen geschlossen waren und deshalb tausende Kinder und Jugendliche zu Hause allein Aufgabenzettel bewältigen mussten, ist das Infektionsgeschehen im Land bisher noch überschaubar.

2000 Positivfälle bei zwei Millionen Schultestungen

Wie Roman Schulz, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB), am Dienstag erklärte, wurden in den ersten zwei Wochen insgesamt 2140 positive Fälle unter den gut 340.000 Schülerinnen und Schülern registriert. Dreimal pro Woche wird getestet, zwei Millionen Schultests gab es bislang im Jahr 2022. Entsprechend gering ist die Positiv-Quote. „Wir wissen natürlich, dass die Schülerinnen und Schüler relativ gut erholt und mit sehr geringen positiven Werten aus den Weihnachtsferien zurückgekommen sind. Je länger das so bleibt, je besser für den Präsenzunterricht“, sagte Schulz.

Nur ein Teil der Infektionen wird allerdings direkt an der Schulbank erkannt. An das Robert-Koch-Institut sind seit Jahresbeginn 5800 infizierte sächsische Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 5 und 19 Jahren gemeldet worden – jeweils 1100 aus Leipzig und Dresden. Aus dem Gesundheitsamt der Messestadt hieß es am Dienstag, aktuell seien 300 Schülerinnen und Schüler sowie 87 Einrichtungen betroffen.

16.000 Kinder in Berlin infiziert – Sachsen hofft auf Winterferien

Bundesweite Schul-Hotspots haben allerdings andere Städte: In Berlin infizierten sich seit Jahresbeginn bereits 16.000 Kinder und Jugendliche mit dem Virus – dreimal mehr als im bevölkerungsreicheren Sachsen. In zehn der 13 Bundesländer lag die Sieben-Tage-Inzidenz der 5- bis 19-Jährigen zuletzt deutlich über 1000 Fällen je 100.000 Personen. Spitzenreiter ist die Hansestadt Bremen mit einer aktuellen Schüler-Inzidenz von 2500. In Sachsen lag sie in derselben Altersgruppe zuletzt bei 680.

Bei früheren Corona-Wellen stiegen die Infektionswerte immer zuerst in den Altersgruppen der Kinder und Jugendlichen. Im Freistaat gibt man sich diesbezüglich keinen Illusionen hin. „Wir gehen davon aus, dass Omikron die Werte ansteigen lassen wird. Die Winterferien sind das nächste Etappenziel“, so Sprecher Schulz von der Landesschulbehörde. Die Auszeit beginnt allerdings erst in drei Wochen am 12. Februar. Deshalb seien in der Zwischenzeit auch die wöchentlich dreimaligen Testungen vor dem Unterrichtsstart, das Tragen der FFP2-Maske und die Hygienepläne der Einrichtungen weiterhin wichtig.

Von Matthias Puppe