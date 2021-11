Leipzig

Schon weit über 200 Schulen wurden in Sachsen vollständig oder teilweise geschlossen – für Eltern werden in diesen Tagen zum Teil unschöne Erinnerungen wach: Macht die Schule dicht, müssen sie ihre Kinder wieder selbst betreuen.

Eine umfassende Notbetreuung gibt es in Sachsen in dieser vierten Pandemiewelle nicht. Nur ein kleiner Teil der Schülerinnen und Schüler hat Anspruch auf den Schulbesuch, sollte die Schule teilweise oder vollständig geschlossen werden. Allerdings gelten zwei Prämissen: Eltern, beziehungsweise die Erziehungsbevollmächtigten, müssen Teil einer sogenannten systemrelevanten Berufsgruppe sein. Dazu zählen laut Ministerium „Bereiche der Gesundheitsvorsorge und Pflege, zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, im Justizwesen sowie im Bereich Bildung und Erziehungmedizinische Berufe oder das Justizwesen“. Außerdem kommt eine Notbetreuung generell nur für Grundschüler infrage. Näheres regelten die Träger der Horte in eigener Verantwortung.

Schulen lediglich bei Corona-Ausbrüchen geschlossen

Bis zu diesem Montag gab es in Sachsen tatsächlich keine Notbetreuung. Wie das Kultusministerium betonte, hat sich das mit der neuen Schul- und Kita-Corona-Verordnung nun aber geändert. Öffentlichkeitswirksam kommuniziert wurde diese Neuerung allerdings kaum.

Im Vergleich zu den Schulschließungen in der Vergangenheit gibt es inzwischen einen entscheidenden Unterschied: Wurde der Präsenzbetrieb in den vorhergehenden Corona-Wellen meist präventiv ausgesetzt, werden Schulen nun erst geschlossen, sollte es tatsächlich zu einem Corona-Ausbruch kommen. Das entsprechende Instrument wird dem Kultusministerium mittels Verordnung eingeräumt.

Teil-Lockdown soll Mobilität einschränken

Dass die Personengruppe nun auf einen engen Kreis der systemrelevanten Berufe beschränkt wurde, begründete ein Ministeriumssprecher gegenüber der LVZ mit der dynamischen Corona-Situation. Ziel des Teil-Lockdowns vom Montag sei es, die Mobilität herunterzufahren – eine umfassende Notbeschulung würde diesem Ziel offensichtlich widersprechen. Aus dem Kultusministerium hieß es, das Infektionsgeschehen würde auch an den Schulen derzeit „explodieren“. Fakt sei aber, „dass Kinder selten erkranken und extrem selten schwer erkranken“, sagte ein Ministeriumssprecher. Wie viele Kinder das entsprechende Angebot wahrnehmen, wird nach LVZ-Informationen indes nicht statistisch erfasst.

Von Florian Reinke