Corona erhöht Druck auf pflegende Familienangehörige

Dresden

Die Angst vor einer Corona-Infektion hat die Belastung für viele pflegebedürftige Menschen und die sie betreuenden Angehörigen weiter verschärft. Die soziale Isolation habe zugenommen, die Entlastung etwa durch Pflegedienste, Tagespflege, andere Familienmitglieder, Freunde oder Nachbarn sei weniger geworden, sagte Christian Pälmke vom Verein „wir pflegen!“, einer bundesweiten Interessenvertretung und Selbsthilfeorganisation pflegender Angehöriger mit Sitz in Berlin.

Die Schließung von Tagespflegeeinrichtungen während des Lockdowns habe vor allem berufstätige Angehörige stark getroffen. „Viele mussten ihren Jahresurlaub aufbrauchen, um Mutter, Vater oder ein anderes Familienmitgliedes pflegen zu können.“

Anzeige

Längerfristige Lohnersatzleistungen fehlen

„Das hat sehr viel Energie gekostet und das Vertrauen in die Politik nicht gestärkt“, sagte Pälmke. Eltern von Kindern hätten wegen der pandemiebedingten Schließung von Schulen und Kindergärten längere Lohnersatzansprüche geltend machen können, pflegende Angehörige hingegen nicht. „Es braucht dringend eine längerfristige Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige“, sagte Pälmke.

Weitere LVZ+ Artikel

Laut dem Statistischen Landesamt in Kamenz gab es in Sachsen 2017 fast 204 800 Menschen, die gepflegt werden mussten. Das entsprach verglichen mit 2015 einem Zuwachs von fast 23 Prozent. Davon wurden fast 154 000 in den eigenen vier Wänden betreut – durch ambulante Pflegedienste, durch Angehörige und Pflegedienste gemeinsam sowie in rund 93 500 Fällen durch Angehörige oder andere Bekannte allein.

Plätze in den stationären Pflegeeinrichtungen fehlen

Die Bereitschaft der Menschen, Angehörige zu pflegen, sei hoch, sagte die Sprecherin des Diakonischen Werks der evangelischen Landeskirche Sachsen, Sigrid Winkler-Schwarz. Ohne diese würde das Pflegesystem nicht funktionieren. „Es gäbe gar nicht genügend Plätze in den stationären Pflegeeinrichtungen.“ Anderseits wollten viele Pflegebedürftige auch so lange wie möglich zu Hause bleiben.

Einer Erhebung der Techniker Krankenkasse zufolge können sich bundesweit rund 86 Prozent der Menschen vorstellen, nahe Angehörige zu pflegen. Selbst im Falle von Demenz sind es den Angaben zufolge noch immer 79 Prozent. „Viele Pflegende reduzieren die Arbeitszeit, geben den Job jedoch nicht auf. Denn sie können es sich gar nicht leisten, nicht arbeiten zu gehen“, sagte Winkler-Schwarz. Ein großer Teil der Pflegenden seien Frauen, viele Rentnerinnen.

„Pflegende Angehörige stehen jedoch in der Gefahr, irgendwann sozial isoliert und überfordert zu sein, denn es ist ein Ganztagsjob, in der Regel körperlich anstrengend, psychisch belastend und immer individuell unterschiedlich“, sagte Winkler-Schwarz. Deshalb komme es bei häuslicher Pflege nicht selten aus Überforderung auch zu Gewalt wie Beschimpfungen, Nötigungen oder sogar Schlägen. „Spätestens dann brauchen die Pflegenden Hilfe und dauerhafte Entlastung etwa durch eine Tagespflege“, sagte Winkler-Schwarz.

Pflegekräfte sind am Ende ihre Leistungsfähigkeit

Allein in Sachsen sind nach Hochrechnung der Barmer mehr als 11 000 Angehörige durch die Pflege am Ende ihrer Kräfte, wie es in einem schon 2018 erschienen Pflegereport hieß. Die Rede war von „deutlichen Alarmsignalen“. An einer repräsentativen Befragung der Barmer hatten rund 2000 pflegende Angehörige teilgenommen.

Demnach gibt es in Deutschland rund 2,5 Millionen pflegende Angehörige, darunter rund 1,65 Millionen Frauen. Nur ein Drittel aller Betroffenen gehe arbeiten, jeder Vierte hat seine Arbeit aufgrund der Pflege reduziert oder ganz aufgeben müssen. Dauerhafte Belastung und hoher Verantwortungsdruck schlagen auf die Gesundheit, hieß es. Pflegende Angehörige seien vergleichsweise häufiger krank als andere. So leide in Sachsen mehr als die Hälfte (60 Prozent) von ihnen unter Rückenbeschwerden und bis zu 45 Prozent unter psychischen Störungen.

Von Martin Kloth und Ralf Hübner