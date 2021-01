Plauen

Einige Tage lang sah es so aus, als hätte das Vogtland die deutsche Corona-Krise auf ein neues Niveau gehoben: 1035 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Ein vierstelliger Inzidenzwert, das gab es in Deutschland noch nicht. Am 2. und 3. Januar war es im Vogtlandkreis so weit.

Und sofort fragten alle, was die Vogtländer denn so anfällig für das Virus mache. Waren Corona-Leugner und Impfgegner schuld? Dafür würde eine andere Nachricht vom Jahresanfang sprechen. In der Nacht zum dritten Januar war das Impfzentrum der Region, in Treuen, beschmiert worden. „Gift“ hatte jemand mit gelber und schwarzer Farbe an Schilder und Gebäude gesprüht.

Mittlerweile ist klar: Der Grund für die hohen Werte ist ein Bearbeitungsstau. Es haben sich gar nicht mehr Vogtländer infiziert. Es wurden nur enorm viele alte Fälle innerhalb kürzester Zeit nachgemeldet.

Tatsächlich hatte der Vogtländer Inzidenzwert im Herbst immer etwas unter dem sächsischen Schnitt gelegen. Dann, Mitte Dezember, rückten in Plauen 30 Soldaten und 15 weitere sächsische Kräfte zur Unterstützung an. Nach einer Woche Eingewöhnungsphase arbeitete das Vogtländer Gesundheitsamt über Weihnachten und Silvester durch, holte den Verzug auf – und generierte plötzlich überdurchschnittlich hohe Zahlen. Wie konnte das passieren?

Wie konnte der Vogtländer Inzidenzwert über 1000 steigen?

Das Gesundheitsamt jedes Landkreises untersteht dem Landrat. Im Vogtland ist das seit 2015 der CDU-Politiker Rolf Keil. „Der Landrat hat die Nachverfolgung von Coronafällen nie professionalisiert“, sagt die Linke Plauener Kreischefin Janina Pfau. „Die Bundeswehr hätte viel früher angefordert werden müssen.“ Beispielsweise halfen in Leipzig schon seit Anfang Oktober acht Soldaten bei der Kontaktnachverfolgung.

Dass der Landrat Rolf Keil in der Pandemie nicht immer den besten Job macht, finden mittlerweile auch Politiker aus seiner eigenen Partei. Sören Voigt, CDU-Landtagsabgeordneter aus dem Vogtland, sagt der LVZ: „Das Landratsamt hätte den Bearbeitungsstau früher kommunizieren müssen. Bei den niedrigen Zahlen der vorigen Wochen haben viele Vogtländer vielleicht gedacht, ihr Kreis stehe in der Pandemie besonders gut da – und verhielten sich vielleicht fahrlässiger.“

„Ich hätte auch infiziert draußen herumspazieren können“

Sind die vielen Neuinfektionen aus dem Vogtland also doch nicht nur ein bürokratisches Missgeschick – sondern könnten auch ganz reale Folgen haben? Dafür würde auch die Geschichte von Lisa Rannacher sprechen. Zehn Tage vor Weihnachten erfuhr die 20-jährige Plauenerin, die in Erfurt studiert, dass sie Corona haben könnte. Allerdings nicht durch das Gesundheitsamt. Sondern von ihrem Bekannten, der positiv getestet worden war. „Ich hatte viel Zeit mit ihm verbracht, also begab ich mich in Quarantäne“, sagt Rannacher.

Tage später bekam sie Corona-typische Symptome: Brust- und Herzschmerzen, Atemnot, dazu einen Hautausschlag. Zweieinhalb Wochen blieb sie zu Hause, überstand wahrscheinlich eine Corona-Infektion. Einen Test absolvierte sie nicht. „Ich wollte nicht unnötig zum Arzt gehen“, sagt sie. Stattdessen versuchte sie das Gesundheitsamt zu erreichen – nach ihren Angaben achtzig Mal. Erreicht habe sie niemanden. Auch das Gesundheitsamt habe sich nie bei ihr oder ihrem positiv getesteten Freund gemeldet. „Ich hätte auch infiziert draußen herumspazieren können“, sagt sie.

Schon vor dem Anstieg der Zahlen war das Vogtländer Gesundheitsamt durch eine besondere Arbeitsweise aufgefallen. Während andere Landkreise jeden Montag die gesamten Zahlen vom Wochenenden nacharbeiteten, waren aus Plauen immer nur die Werte vom Sonntag zu erfahren. Die Erklärung: Der Landrat hatte es dem Amt, im Gegensatz zu seinen sächsischen Kollegen, freigestellt, die Zahlen vom Samstag nachzureichen.

Plauener Stadtbad-Mitarbeiter helfen im Gesundheitsamt aus

Der Vogtländer Landrat Rolf Keil war für die LVZ bis Dienstagmittag nicht zu erreichen. Auch eine Angabe, wie viele Personen im Vogtländer Gesundheitsamt arbeiten, war nicht zu erfahren. Ein Sprecher lässt ausrichten: „Es war uns im Dezember zunächst wichtig, die vielen Infizierten aus dem Verkehr zu ziehen. Dafür ist es notwendig, Faxe aus Laboren einzeln per Hand zu verarbeiten. Daher ist es bei den gemeldeten Fällen zu einem Stau gekommen, den wir aber rechtzeitig kommuniziert und behoben haben.“

Wahrscheinlich wird es noch eine Weile dauern, bis das offenbar überforderte Gesundheitsamt des Vogtlandkreises ordentlich arbeiten kann. Denn das Personal wird derzeitig immer weiter aufgestockt. Vom 11. bis 15. Januar sollen Angestellte der Stadt Plauen in das Corona-Ermittlerteam eingearbeitet werden. Die 24 Personen, die bis Ende März bleiben sollen, arbeiten um diese Jahreszeit normalerweise für das Stadtbad Plauen mit großer Saunalandschaft.

Am Dienstag lag der Vogtländer Inzidenzwert wieder bei 434 und damit einem für Sachsen üblichen Wert. Außerdem teilte Landkreis mit, dass sein Gesundheitsamt nun keine Labor-Faxe mehr einlesen würde: Man habe mit dem Jahreswechsel auf digitale Verarbeitung umgestellt.

Von Josa Mania-Schlegel