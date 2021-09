Sachsen

Der Großteil aller Corona-Neuinfektionen in Sachsen trifft Ungeimpfte. Das belegen Zahlen, die der Leipziger Volkszeitung vorliegen. So hatten in Leipzig in der vergangenen Woche von 126 neuen Covid-19-Infizierten 96 keine Impfung. Das hat das Leipziger Gesundheitsamt auf Anfrage der LVZ errechnet. Auch in anderen Regionen Sachsens wird diese Entwicklung bestätigt. So waren im Vogtlandkreis seit dem 17. August von 73 Infizierten 65 ohne Impfschutz. In Nordsachsen infizierten sich vom 1. bis zum 26. August 85 Menschen, von denen 71 nicht geimpft waren. Auch diese Daten erhoben die Ämter exklusiv auf Nachfrage.

Infektiologe: „Ungeimpfte sind nun Treiber der Pandemie“

Die Krankenhäuser verzeichnen ebenfalls einen höheren Anteil ungeimpfter Patienten. An der Uniklinik Leipzig werden aktuell fünf Corona-Erkrankte behandelt, von denen nur einer geimpft ist. Die Muldentalkliniken im Landkreis Leipzig verzeichneten „in den vergangenen zwei Wochen einen leichten Anstieg der Corona-Patienten“ und erklären, „dass die überwiegende Mehrzahl der behandelten Patienten nicht geimpft war“.

Professor Christoph Lübbert, Chef-Infektiologe am Klinikum St. Georg und am Uniklinikum Leipzig, sagt: „Die Ungeimpften sind die Treiber der Pandemie.“ Das liege insbesondere daran, dass geimpfte Infizierte nur bis zu etwa fünf Tagen ansteckend seien, Ungeimpfte hingegen bis zu zwei Wochen. „Auch als Ungeimpfter kann man sich trotz Infektion gut fühlen und dennoch jemanden anstecken, der dann möglicherweise schwer krank wird oder sogar stirbt“, so Lübbert.

Herdenimmunität im Sommer– auf Kosten der Ungeimpften

Der Infektiologe appelliert an alle, die ohne Impfung sind, diese Immunisierung noch in dieser Woche nachzuholen. Denn: Während die Inzidenzen in anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen schon wieder dreistellig seien, stehe Sachsen mit derzeit 19,5 noch gut da. Man müsse in der zweiten Septemberhälfte aber auch bei den sächsischen Corona-Fallzahlen mit einem Anstieg rechnen. Das Zeitfenster, um bis dahin noch einen wirksamen Impfschutz aufzubauen, schließe sich in den kommenden Tagen. „Wer jetzt noch wartet, steuert leider ungeschützt auf den Herbst zu“, so Lübbert.

Bis zum Sommer 2022 prognostiziert der Leipziger Infektiologe in Deutschland „eine Art Herdenimmunität“. Diese würde aber „nicht allein durch die Impfungen, sondern auch durch Genesene“ erreicht werden. „Allerdings“, so prognostiziert er, „ auf Kosten vieler Todesfälle, möglicher Langzeitschäden wie Long Covid und wieder stark belasteten Krankenhäusern.“ Und es bleibe dabei: „Vor Infektionen schützt die Impfung nicht in erster Linie, aber vor einem schweren Verlauf. Und das ziemlich gut – zu mehr als 90 Prozent.“

Ungeimpften-Inzidenz soll künftig regelmäßig kommen

Auch das Sächsische Sozialministerium glaubt, „dass Ungeimpfte einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Pandemie haben.“ Sachsen stimme sich aktuell mit anderen Bundesländern darüber ab, die Inzidenzen künftig regelmäßig aufgeschlüsselt in geimpfte und ungeimpfte Infizierte darzustellen.

Von Josa Mania-Schlegel